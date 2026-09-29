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Работа в декрете: названы самые востребованные профессии и где зарплаты до 37 тысяч гривен

09:31 29.09.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Работа в декрете: названы самые востребованные профессии и где зарплаты до 37 тысяч гривен Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине увеличивается количество вакансий, доступных для кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года таких предложений стало примерно на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

На каких должностях стало больше вакансий

Больше всего за год выросло количество вакансий для копирайтеров - почти в 5 раз. Медианная зарплата на этой должности в августе составила 22 тыс. гривен.

Далее следуют комплектовщики - количество таких предложений возросло более чем в три раза. Медианная зарплата составила 27 тыс. гривен.

Также работодатели чаще предлагали работу кандидатам в декрете на таких должностях:

  • охранник - количество вакансий выросло на 99%, медианная зарплата составляла 27 тыс. гривен;
  • няня - количество вакансий выросло на 95%, медианная зарплата составляла 18 тыс. гривен;
  • курьер - количество вакансий выросло на 65%, медианная зарплата составляла 37,5 тыс. гривен.

Заметно прибавилось предложений и в розничной торговле, продажах и закупках:

  • пекарь - количество вакансий выросло на 62%, медианная зарплата составляла 33 тыс. гривен;
  • продавец - выросло на 56%, 28 тыс. гривен;
  • кассир - выросло на 53%, 27 тыс. гривен;
  • менеджер по продажам - выросло на 17%, 26 тыс. гривен;
  • мерчендайзер - выросло на 14%, 17 тыс. гривен.

Среди профессий, где количество таких вакансий заметно возросло, - уборщица на 32%, повар на 32%, контент-менеджер на 31% и горничная на 17%.

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У кого зарплаты выросли больше всего

Вместе с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные зарплаты по отдельным профессиям.

Наибольшее повышение за год зафиксировали для мерчендайзеров - почти в 4 раза, до 17 тыс. гривен.

Также существенно выросли медианные зарплаты:

  • копирайтеров - на 76%, до 22 тыс. гривен;
  • аниматоров - на 63%, до 22 тыс. гривен;
  • воспитателей - на 32%, до 17 тыс. гривен.

Для большинства других вакансий рост медианных зарплат составил от 10% до 30% по сравнению с августом 2025 года.

В OLX Работа отмечают, что работодатели постепенно расширяют круг кандидатов из-за дефицита кадров. Вакансий для людей в декрете становится больше в разных областях, в частности в логистике, розничной торговле и строительстве.

Ранее РБК-Украина писало, что 78% работодателей в Украине испытывают нехватку кадров, а поиск работников на отдельные вакансии может занять несколько месяцев. В то же время, для большинства кандидатов ключевыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.

Также мы рассказывали, что неофициальное трудоустройство лишает работника части социальных гарантий и может повлиять на будущую пенсию. В то же время, факт работы без трудового договора можно доказать в суде, после чего работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и выплатить причитающиеся средства.

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