Работа в декрете: названы самые востребованные профессии и где зарплаты до 37 тысяч гривен
В Украине увеличивается количество вакансий, доступных для кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года таких предложений стало примерно на 10% больше, чем годом ранее.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
На каких должностях стало больше вакансий
Больше всего за год выросло количество вакансий для копирайтеров - почти в 5 раз. Медианная зарплата на этой должности в августе составила 22 тыс. гривен.
Далее следуют комплектовщики - количество таких предложений возросло более чем в три раза. Медианная зарплата составила 27 тыс. гривен.
Также работодатели чаще предлагали работу кандидатам в декрете на таких должностях:
- охранник - количество вакансий выросло на 99%, медианная зарплата составляла 27 тыс. гривен;
- няня - количество вакансий выросло на 95%, медианная зарплата составляла 18 тыс. гривен;
- курьер - количество вакансий выросло на 65%, медианная зарплата составляла 37,5 тыс. гривен.
Заметно прибавилось предложений и в розничной торговле, продажах и закупках:
- пекарь - количество вакансий выросло на 62%, медианная зарплата составляла 33 тыс. гривен;
- продавец - выросло на 56%, 28 тыс. гривен;
- кассир - выросло на 53%, 27 тыс. гривен;
- менеджер по продажам - выросло на 17%, 26 тыс. гривен;
- мерчендайзер - выросло на 14%, 17 тыс. гривен.
Среди профессий, где количество таких вакансий заметно возросло, - уборщица на 32%, повар на 32%, контент-менеджер на 31% и горничная на 17%.
У кого зарплаты выросли больше всего
Вместе с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные зарплаты по отдельным профессиям.
Наибольшее повышение за год зафиксировали для мерчендайзеров - почти в 4 раза, до 17 тыс. гривен.
Также существенно выросли медианные зарплаты:
- копирайтеров - на 76%, до 22 тыс. гривен;
- аниматоров - на 63%, до 22 тыс. гривен;
- воспитателей - на 32%, до 17 тыс. гривен.
Для большинства других вакансий рост медианных зарплат составил от 10% до 30% по сравнению с августом 2025 года.
В OLX Работа отмечают, что работодатели постепенно расширяют круг кандидатов из-за дефицита кадров. Вакансий для людей в декрете становится больше в разных областях, в частности в логистике, розничной торговле и строительстве.
Ранее РБК-Украина писало, что 78% работодателей в Украине испытывают нехватку кадров, а поиск работников на отдельные вакансии может занять несколько месяцев. В то же время, для большинства кандидатов ключевыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.
Также мы рассказывали, что неофициальное трудоустройство лишает работника части социальных гарантий и может повлиять на будущую пенсию. В то же время, факт работы без трудового договора можно доказать в суде, после чего работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и выплатить причитающиеся средства.