Работа в декрете: названы самые востребованные профессии и где зарплаты до 37 тысяч гривен

В Украине увеличивается количество вакансий, доступных для кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года таких предложений стало примерно на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

На каких должностях стало больше вакансий

Больше всего за год выросло количество вакансий для копирайтеров - почти в 5 раз. Медианная зарплата на этой должности в августе составила 22 тыс. гривен.

Далее следуют комплектовщики - количество таких предложений возросло более чем в три раза. Медианная зарплата составила 27 тыс. гривен.

Также работодатели чаще предлагали работу кандидатам в декрете на таких должностях:

охранник - количество вакансий выросло на 99%, медианная зарплата составляла 27 тыс. гривен;

- количество вакансий выросло на 99%, медианная зарплата составляла 27 тыс. гривен; няня - количество вакансий выросло на 95%, медианная зарплата составляла 18 тыс. гривен;

- количество вакансий выросло на 95%, медианная зарплата составляла 18 тыс. гривен; курьер - количество вакансий выросло на 65%, медианная зарплата составляла 37,5 тыс. гривен.

Заметно прибавилось предложений и в розничной торговле, продажах и закупках:

пекарь - количество вакансий выросло на 62%, медианная зарплата составляла 33 тыс. гривен;

- количество вакансий выросло на 62%, медианная зарплата составляла 33 тыс. гривен; продавец - выросло на 56%, 28 тыс. гривен;

- выросло на 56%, 28 тыс. гривен; кассир - выросло на 53%, 27 тыс. гривен;

- выросло на 53%, 27 тыс. гривен; менеджер по продажам - выросло на 17%, 26 тыс. гривен;

- выросло на 17%, 26 тыс. гривен; мерчендайзер - выросло на 14%, 17 тыс. гривен.

Среди профессий, где количество таких вакансий заметно возросло, - уборщица на 32%, повар на 32%, контент-менеджер на 31% и горничная на 17%.

У кого зарплаты выросли больше всего

Вместе с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные зарплаты по отдельным профессиям.

Наибольшее повышение за год зафиксировали для мерчендайзеров - почти в 4 раза, до 17 тыс. гривен.

Также существенно выросли медианные зарплаты:

копирайтеров - на 76%, до 22 тыс. гривен;

- на 76%, до 22 тыс. гривен; аниматоров - на 63%, до 22 тыс. гривен;

- на 63%, до 22 тыс. гривен; воспитателей - на 32%, до 17 тыс. гривен.

Для большинства других вакансий рост медианных зарплат составил от 10% до 30% по сравнению с августом 2025 года.

В OLX Работа отмечают, что работодатели постепенно расширяют круг кандидатов из-за дефицита кадров. Вакансий для людей в декрете становится больше в разных областях, в частности в логистике, розничной торговле и строительстве.