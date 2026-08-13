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Без зарплаты и гарантий: чем рискуют украинцы на неофициальной работе

09:58 13.08.2026 Чт
3 мин
Что делать, если работодатель отказывается платить?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова aimg Евгений Булименко Эксперт
Без зарплаты и гарантий: чем рискуют украинцы на неофициальной работе Фото: Работа в Украине (freepik.com)
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Работа без официального трудового договора может показаться выгодной только на первый взгляд. На самом деле, работник в таком случае рискует остаться без части зарплаты и социальных гарантий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Главное:

  • Потеря зарплаты и увольнения: Без официального договора работодатель может в одностороннем порядке уменьшить зарплату, не выплатить заработанные деньги или уволить работника без компенсации.
  • Отсутствие социальных гарантий: Неофициально трудоустроенные люди лишены права на оплачиваемый отпуск, больничные, а также льготы и гарантии, связанные с обучением, беременностью или рождением ребенка.
  • Удар по будущей пенсии: Период работы без оформления не засчитывается в страховой стаж.
  • Шанс защитить права через суд: Работник может подать иск в суд. Если факт работы докажут, работодателя обязут оформить трудовые отношения и выплатить зарплату.
  • Большие штрафы для работодателей: За допуск к работе без договора работодателю грозит штраф в размере 10 минимальных зарплат каждого работника.

Какие риски имеет работник

Если трудовые отношения официально не оформлены, в случае конфликта работодатель может в одностороннем порядке:

  • уменьшить зарплату;
  • не выплатить заработанные денежные средства;
  • уволить работника.

Кроме того, неофициально трудоустроенный человек юридически не имеет права на ряд социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

Речь идет, в частности, об оплачиваемом отпуске и оплате листка временной нетрудоспособности. Также работник теряет гарантии, связанные с обучением, беременностью и рождением ребенка.

Еще одно важное последствие касается будущей пенсии. Период работы без официального оформления не засчитывается в страховой стаж. В будущем это может привести к меньшему размеру пенсии или даже к потере права на нее.

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Можно ли доказать неофициальную работу

В то же время, отсутствие трудового договора не означает, что работник не может защитить свои права.

Как объясняет Булименко, согласно пункту 6 статьи 232 Кодекса законов о труде Украины, работник может обратиться в суд с иском об оформлении трудовых отношений и установлении периода такой работы.

Если суд примет решение в пользу работника, то работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и установить соответствующий период работы. При этом суд взыщет в пользу работника зарплату в размере не ниже средней в соответствующем регионе без учета фактически выплаченной суммы.

Кроме того, за установленный период работы работодателю будет начислен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.

Какие штрафы угрожают работодателю

Ответственность за неофициальное трудоустройство предусмотрена и для работодателя.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора или контракта может быть наложен штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты на момент выявления нарушения за каждого работника. По приведенным юристом данным, сейчас это 86 470 гривен.

Если такое же нарушение будет выявлено повторно в течение двух лет со дня первого обнаружения, штраф будет составлять уже 30 минимальных зарплат, то есть 259 410 гривен за каждого работника.

Ранее РБК-Украина рассказывало об обострении кадрового дефицита в Украине и о том, как работодатели пытаются удержать работников. 78% компаний уже испытывают нехватку кадров и расширяют бонусы, однако для большинства кандидатов главными остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.

Также мы писали о росте трудоустройства украинцев в возрасте 50+. По данным Госслужбы занятости, люди постарше уже составляют 32% всех трудоустроенных через службу, а чаще всего они находят работу водителями, продавцами, поварами, бухгалтерами и медсестрами.

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