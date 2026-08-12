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Бонусы от компаний не работают: какую работу ищут украинцы в 2026 году

10:57 12.08.2026 Ср
4 мин
Бесплатное жилье и обеды все месуньше интересуют работников
aimg Татьяна Веремеева
Бонусы от компаний не работают: какую работу ищут украинцы в 2026 году Фото: Работа в Украине (freepik.com)
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Найти работника становится все сложнее, а удержать его еще сложнее. Бизнес добавляет новые бонусы, учит людей и предлагает гибкие условия, но для самих работников главным остается совсем другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа и Европейской бизнес ассоциации.

Главное:

  • Кадровый кризис обостряется: 78% работодателей уже испытывают нехватку работников, а 67% ожидают ухудшения ситуации в следующем году.
  • Попытки бизнеса привлечь кадры: 30,5% компаний расширяют бонусы. Самыми популярными инструментами стали бесплатное переобучение, возможность работы дистанционно, обеды, трансфер и наличие укрытия.
  • Разрыв в приоритетах: Дополнительные бонусы не перекрывают базовые потребности кандидатов. Для 90% соискателей решающим фактором остается размер зарплаты, далее следуют близость к дому и гибкий график.
  • Проблема с зарплатами: Несмотря на расширение бонусных пакетов, 51% работников заявили, что им не повышали зарплату, а у 40% опрошенных вообще нет никаких льгот или дополнительных преимуществ от работодателя.
  • Тенизация трудоустройства: Официально на полную зарплату трудоустраивают только 54% работодателей.

Кадров не хватает все больше

78% опрошенных работодателей уже ощущают кадровый кризис. Самая сложная ситуация - в производстве, оптовой торговле, строительстве и сфере услуг.

67% работодателей ожидают, что в следующем году ситуация ухудшится. За год этот показатель вырос в 1,7 раза.

Закрытие дефицитных вакансий в среднем занимает от одного до трех месяцев.

Какие бонусы предлагают работодатели

30,5% опрошенных работодателей уже увеличивают мотивационные пакеты для кандидатов.

Чаще всего бизнес предлагает:

  • бесплатное обучение и переобучение - 70%;
  • возможность работать удаленно - 33%;
  • бесплатные обеды - 31%;
  • трансфер для работников - 31%;
  • укрытия - 28%;
  • медицинское страхование - 21%;
  • жилье - 18%.

Еще 6,1% работодателей формируют кадровый резерв, перераспределяют нагрузку или сами выходят на изменения.

В то же время с зарплатами ситуация скромнее: 30% работодателей сообщили о повышении выплат на 11-20%, тогда как у 51% опрошенных работников зарплату не повышали.

"Кадровый кризис заставляет бизнес пересматривать подходы к найму и удержанию работников. Мы видим, что компании пытаются адаптироваться за счет внутренних ресурсов и развития персонала - именно поэтому бесплатное переобучение стало инструментом №1 для большинства работодателей", - отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

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Чего хотят кандидаты

54% опрошенных кандидатов не работают, но активно ищут работу. Еще 39% трудоустроены, однако рассматривают смену работы.

Для кандидатов важнейшими факторами остаются:

  • зарплата - 90%;
  • близость к дому - 67,3%;
  • гибкий график - 61,1%;
  • официальное трудоустройство - 28%;
  • возможность работать удаленно - 16%;
  • бронирование - 8%;
  • репутация компании - 8%.

Более половины опрошенных ищет работу, связанную с физическим трудом - кассира, повара, водителя, строителя и т.д. Еще 30% интересуются вакансиями специалистов среднего звена.

40% работников не имеют бонусов

Несмотря на то, что работодатели расширяют мотивационные пакеты, 40% трудоустроенных опрошенных заявили, что не имеют дополнительных преимуществ на текущем месте работы.

Среди получающих бонусы чаще всего называли:

  • медицинское страхование 20%;
  • укрытия - 19%;
  • бесплатное обучение или переобучение - 19%;
  • дистанционную работу - 13,3%;
  • трансфер - 12,3%;
  • бесплатные обеды - 8,7%;
  • жилье или компенсацию за проживание - 8,7%.

"Сейчас мы видим четкое расхождение в приоритетах: бизнес активно инвестирует в обучение и логистические бонусы, тогда как для соискателей базовыми критериями остаются прямая финансовая выгода, расположение и график", - отметила Абдуллина.

Как украинцев оформляют на работу

54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают людей на полную зарплату. В то же время 21% работают с людьми без договора - за год этот показатель вырос на 6%.

Еще 20,4% работодателей сотрудничают с ФОП, 13,6% - по гражданско-правовым договорам, а почти 15% официально оформляют работников на минимальную зарплату с дополнительной выплатой разницы наличными деньгами.

Для 57% кандидатов важно официальное трудоустройство. В то же время 55% готовы работать неофициально.

Таким образом, бизнес уже меняет подходы к найму из-за дефицита кадров, но пока не всегда предлагает именно то, чего больше всего хотят работники. Для кандидатов базовыми остаются зарплата, удобный график и близость работы к дому.

Ранее РБК-Украина рассказывало о резком росте количества украинцев, которые планируют сменить работу: сейчас таких 38% против 15% в прошлом. Главная причина поиска нового работодателя - более высокая зарплата, а среди основных проблем при поиске работы называют низкие зарплаты, недостаток вакансий и большие требования работодателей.

Также мы писали, что средняя зарплата в Украине выросла до 30 тысяч гривен. Самые высокие выплаты среди крупнейших городов предлагают в Киеве и Львове, а быстрее всего за год зарплаты выросли во Львове. Также названы профессии, где доходы повышались наиболее активно.

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