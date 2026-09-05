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Зарплаты растут, а кандидатов не становится больше: где работодатели не могут закрыть вакансии

08:07 05.09.2026 Сб
3 мин
В какой сфере количество отзывов на вакансию за год упало на четверть?
aimg Василина Копытко
Зарплаты растут, а кандидатов не становится больше: где работодатели не могут закрыть вакансии Что происходит на рынке труда в Украине (фото: Getty Images)
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Повышение зарплат не всегда приводит к росту откликов на вакансии. В июле 2026 года в ряде сфер медианная зарплата за год заметно выросла, в то же время количество отзывов на одно объявление осталось на том же уровне или сократилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Где зарплаты выросли, а количество отзывов не изменилось

Единственной сферой в исследовании, где количество отзывов на одно объявление осталось неизменным, стало "Образование/перевод".

В июле 2026 года на одно объявление здесь приходилось в среднем 6,9 отзыва - столько же, как годом ранее. При этом медианная зарплата выросла на 20,7% - с 14 500 до 17 500 гривен.

В каких областях отзывов стало меньше

Больше всего из приведенных категорий количество отзывов сократилось в сфере "Начало карьеры / Студенты" - на 26,3%. В то же время медианная зарплата здесь выросла на 24,7% - с 20 000 до 24 938 гривен.

В " Красе/фитнесе/спорте" зарплата за год повысилась на 11,3% - с 19 388 до 21 588 гривен. При этом количество отзывов на одно объявление уменьшилось на 24,3%.

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В "Розничной торговле/продажах/закупках" медианная зарплата выросла на 15,8% - с 18 000 до 20 850 гривен, а количество отзывов сократилось на 22,4%.

Еще в одной сфере отзывов уменьшилось более чем на 10% - "Охрана/безопасность". Здесь медианная зарплата увеличилась на 9,6% - с 14 200 до 15 563 гривен, а количество отзывов снизилось на 14,7%.

В "Административном персонале/HR/Секретариате" зарплата выросла на 14% - с 20 375 до 23 238 гривен. В то же время количество отзывов сократилось на 10%.

В "Производстве/рабочих специальностях" медианная зарплата повысилась сразу на 26,4% - с 22 750 до 28 750 гривен. Однако количество отзывов на одно объявление уменьшилось на 9,4%.

Похожая ситуация в "Клининге/домашнем персонале": зарплата выросла на 18,2% - с 11 426 до 13 500 гривен, а количество отзывов снизилось на 7,5%.

В "Сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе" медианная зарплата увеличилась на 15,9% - с 25 875 до 30 000 гривен. В то же время количество отзывов сократилось на 7,2%.

В "Логистике/складе/доставке" зарплата выросла на 11,5% - с 27 700 до 30 875 гривен, а количество отзывов уменьшилось на 5,1%.

В "СТО/автомойках" медианная зарплата повысилась на 16,7% - с 30 000 до 35 000 гривен. Количество отзывов при этом сократилось на 4,5%.

В "Недвижимости" зарплата выросла на 6% - с 35 625 до 37 757 гривен, а количество отзывов уменьшилось на 5,7%.

Почему более высокой зарплаты недостаточно

На украинском рынке труда сохраняется дефицит кадров. На ситуацию влияют, в частности, мобилизация, миграция и демографические изменения.

В то же время, для поисковиков важными становятся не только деньги. Среди факторов, которые могут влиять на выбор работы - возможность бронирования, гибкий или гибридный формат, условия труда и стабильность компании.

Для работодателей это означает, что повышения зарплаты не всегда достаточно для привлечения нужных специалистов.

Конкурентным преимуществом может стать комплексное предложение: обучение и развитие, лучшие условия труда и привлечение более широкого круга кандидатов, в частности ветеранов, людей старшего возраста и женщин в профессии, где они традиционно представлены меньше.

Читайте также о том, что в июле 2026 года средняя зарплата по Украине составляла 32 243 гривны. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано месяцем ранее.

Ранее мы писали о том, что в июле больше всего вакансий было в производстве и рабочих специальностях. Наивысшую конкуренцию среди кандидатов наблюдали в рекламе, дизайне и PR.

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