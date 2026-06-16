Samsung готовит масштабный релиз: какие гаджеты представят в ближайшее время

Компания Samsung успешно завершила важный этап подготовки к выпуску своей следующей флагманской линейки гаджетов. Огромная партия новых устройств компании официально прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority .

Какие устройства прошли сертификацию?

Появление документации в базе американского регулятора четко подтверждает, что график выпуска новых продуктов остается неизменным. Эксперты обнаружили в официальных отчетах FCC упоминания о нескольких ключевых кодовых названиях, которые соответствуют самым ожидаемым новинкам бренда:

SM-F776U - гибкий смартфон следующего поколения Galaxy Z Flip 8;

SM-F976U - премиальный складной флагман Galaxy Z Fold 8 Ultra, который станет преемником предыдущей модели бренда;

SM-L340 и SM-L345 - базовые смарт-часы Galaxy Watch 9 размером 40 мм (модификации с Wi-Fi и встроенной сотовой связью);

SM-L350 и SM-L355 - увеличенная версия Galaxy Watch 9 размером 44 мм (варианты с Wi-Fi и LTE);

SM-L715 - новые защищенные и более мощные часы Galaxy Watch Ultra 2 с поддержкой сотовых сетей.

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Обычно регистрационные карточки регулятора содержат сухие технические данные о беспроводных модулях и частотах, не раскрывая маркетинговых названий или подробных спецификаций. Однако сам факт публикации документов за несколько недель до слухов о июльском мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне гарантирует скорый анонс.

Каких моделей пока нет в базе?

Несмотря на масштабный запуск документов, аналитики обратили внимание на отсутствие некоторых ожидаемых устройств. На данный момент в реестрах FCC не нашли модель под номером SM-F971U, которая должна стать стандартным "широким" складным смартфоном Galaxy Z Fold 8.

Это не означает полную отмену выпуска базовой версии, поскольку документы могут появиться позже. Однако такая задержка вызывает определенные сомнения относительно того, появится ли стандартная модель на прилавках магазинов одновременно с версией Ultra и гибкой новинкой Flip 8.

Также в списках пока отсутствуют коды SM-L510 и SM-L515, которые закреплены за классическими часами Galaxy Watch 9 Classic.