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Робот від Samsung уже працює серед людей: що відомо про RB-Y1

17:16 16.06.2026 Вт
2 хв
Заміна дешевої робочої сили на гуманоїдів наближається?
aimg Ольга Завада
Робот від Samsung уже працює серед людей: що відомо про RB-Y1 Samsung випустила унікального колісного гуманоїда (фото: Rainbow Robotics)
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Робот-гуманоїд RB-Y1, розроблений підконтрольною Samsung компанією Rainbow Robotics, розпочав перші реальні випробування на комерційному об'єкті. Андроїда помітили всередині фулфілмент-центру Coupang, найбільшого оператора електронної комерції у Південній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Гуманоїд без ніг

На відміну від більшості сучасних людиноподібних роботів, які пересуваються на двох ногах, розробники RB-Y1 обрали більш прагматичну конструкцію. Машина поєднує у собі швидкісну колісну платформу та верхню частину тіла з двома руками, яка повністю повторює рухи людського торса.

Висота робота становить близько 1,4 метра, а вага - 131 кілограм. Кожна з його двох механічних рук має сім ступенів свободи та здатна піднімати вантажі вагою до 3 кілограмів.

Завдяки високошвидкісній колісній базі робот здатний пересуватися складом зі швидкістю до 1,5 метра за секунду.

Для забезпечення стабільності під час різких поворотів чи перенесення коробок виробник інтегрував 20-осьову систему контролю всього тіла, а також фірмове програмне забезпечення для запобігання зіткненням рук між собою.

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Перспективи розробки

Samsung має широкі амбіції на ринку робототехніки. Напередодні корпорація збільшила свою частку у Rainbow Robotics до 35 відсотків, перетворивши її на дочірню структуру.

У Samsung офіційно визначили цей напрямок одним із ключових векторів довгострокового зростання поряд із розвитком штучного інтелекту та передових напівпровідників.

Південна Корея наразі залишається світовим лідером за рівнем автоматизації виробництва. За даними Міжнародної федерації робототехніки, у країні зафіксовано найвищу щільність роботів у світі: приблизно 1012 промислових апаратів на кожні 10 тисяч працівників, що більш ніж усемеро перевищує середній глобальний показник.

Успішне завершення пілотного проєкту на складах Coupang може дати чіткий сигнал усій світовій індустрії про готовність складних мобільних маніпуляторів до повноцінної комерційної експлуатації.

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