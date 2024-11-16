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В СНБО заявили о планах призвать еще больше 160 тысяч: что говорит Зеленский

Украина, Суббота 16 ноября 2024 11:17
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В СНБО заявили о планах призвать еще больше 160 тысяч: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен тем, что в СНБО назвали цифры по планам мобилизации. Он считает, что нельзя отталкиваться только от цифр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского "Украинскому радио".

"Говорить точную цифру - это неправильно. Я удивлен секретарем СНБО. Не знал, что он распространяет эту информацию", - сказал он.

По словам президента, он не соглашается с цифрами, потому что нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопросы, задачи.

"Если не хватает людей на фронте, - это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что, все же, самое главное - люди. Хочется, чтобы с такими шагами все делали с умом. А потому, если не хватает, то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", - отметил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине действует с февраля 2022 года. С того времени мужчины с 18 до 60 лет не имеют права выехать за границу.

Так, в конце октября секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан. Кроме того, по его данным, еще планируется призвать более 160 тысяч человек. Это обеспечит докомплектование воинских частей до 85%.

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Владимир Зеленский СНБО Мобилизация в Украине
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