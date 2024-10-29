В СНБО ответили, сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны

В Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан. В СНБО рассказали, сколько еще планируют призвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко.

"Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще более 160 тысяч человек", - сказал он. По его словам, это позволит укомплектовать части до 85%.