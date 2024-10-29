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В СНБО ответили, сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны

Украина, Вторник 29 октября 2024 13:43
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В СНБО ответили, сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны Фото: глава СНБО Александр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан. В СНБО рассказали, сколько еще планируют призвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко.

"Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще более 160 тысяч человек", - сказал он.

По его словам, это позволит укомплектовать части до 85%.

Мобилизация в Украине

В день масштабного вторжения РФ в Украину, в стране ввели военное положение и мобилизацию. С того времени их продлевали несколько раз. В первые разы на более короткий срок, а в последнее время - сроком на 90 дней.

Последний срок военного положения и мобилизации истекает 9 ноября. 29 октября Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это уже 13-е голосование с начала полномасштабной войны.

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