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В РНБО заявили про плани призвати ще понад 160 тисяч: що каже Зеленський

Україна, Субота 16 листопада 2024 11:17
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В РНБО заявили про плани призвати ще понад 160 тисяч: що каже Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський здивований тим, що в РНБО назвали цифри щодо планів мобілізації. Він вважає, що не можна відштовхуватись тільки від цифр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського "Українському радіо".

"Говорити точну цифру - це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію", - сказав він.

За словами президента, він не погоджується з цифрами, бо не можна говорити про точну цифру, бо є питання, завдання.

"Якщо не вистачає людей на фронті, - це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше - люди. Хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", - зазначив Зеленський.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні діє із лютого 2022 року. З того часу чоловіки з 18 до 60 років не мають права виїхати за кордон.

Так, наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. Крім того, за його даними, ще планується призвати понад 160 тисяч осіб. Це забезпечить докомплектування військових частин до 85%.

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Володимир Зеленський РНБО Мобілізація в Україні
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