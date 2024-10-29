В РНБО відповіли, скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони

У Сили оборони України вже мобілізували понад мільйон громадян. У РНБО розповіли, скільки ще планують призвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

"Кілька слів про параметри мобілізації. Усього в Сили оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати понад 160 тисяч осіб. Зазначене забезпечить докомплектування військових частин до 85%", - сказав Литвиненко.

Зазначимо, із цією заявою секретар РНБО виступив, коли представляв у Верховній Раді законопроекти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

Мобілізація в Україні

У день масштабного вторгнення РФ до України, в країні ввели военний стан і мобілізацію. З того часу їх продовжували кілька разів. У перші рази на більш короткий строк, а останнім часом - терміном на 90 днів.

Останній термін воєнного стану і мобілізації закінчується 9 листопада. 29 жовтня Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Це вже 13-те голосування з початку повномасштабної війни.

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