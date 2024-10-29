Рада поддержала продление военного положения и мобилизации

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это было уже 13-е голосование за военное положение с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, во время голосования:

311 народных депутатов поддержали законопроект #12151 о продлении военного положения;

304 - законопроект #12152 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Общая мобилизация и военное положение продлены с 10 ноября 2024-го до 7 февраля 2025-го.

Военное положение и мобилизация

Военное положение в Украине было введено в день начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, и впервые продлено 25 мая. В тот же день представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко официально заявил о введении ограничений на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Последний раз срок действия военного положения был продлен с 11 августа 2024 года до 9 ноября этого года.

В период особого режима могут временно ограничиваться отдельные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Украины.

В частности, недавно Кабинет министров утвердил изменения в Порядок призыва граждан на военную службу в условиях мобилизации во время особого периода. Повестки теперь могут направляться на специальном бланке или оформляться через Единый государственный реестр призывников.

Также в Украине был запущен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+". Благодаря этому приложению украинцы могут обновлять свои личные данные и создавать электронные военно-учетные документы, содержащие специальный QR-код.