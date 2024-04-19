Механизмы есть. В СНБО рассказали, как Украина сотрудничает с Telegram по блокированию каналов

У Украины есть инструментарий влияния на основателя Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

"В целом могу сказать, что есть инструментарий воздействия непосредственно на Павла Дурова для того, чтобы он удалял конкретный канал для территории Украины по крайней мере. Соответственно этот инструментарий уже применялся в 2022 году, когда ограничены были такие каналы как "Рибарь", - рассказал Коваленко.

Коваленко добавил, что есть и другие ограничения, впрочем, он не имеет возможности рассказать о них, поскольку над этим работали другие коллеги.

Как происходит блокировка

По словам Коваленко, все начинается с составления списка, с которым потом делятся со Службой безопасности Украины (СБУ) и Министерством цифровой трансформации. Список содержит описательную часть по законодательству и какие публикации его нарушают.

"Механика есть. Также можем фантазировать в целом, взять тот же Китай, который просто в принудительном порядке удалил из магазинов App Store приложения. Фактически это один из тех инструментов, который может работать. Но "ВКонтакте" до сих пор есть в App Store, на Android его тоже можно скачать, если я не ошибаюсь", - отметил руководитель ЦПИ.

Telegram в Украине

В течение длительного времени в Украине ведутся дискуссии относительно деятельности Telegram-каналов. Еще в октябре, в интервью РБК-Украина, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров утверждал об опасности со стороны анонимных каналов.

Также о важности прозрачности со стороны анонимных каналов заявлял бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, несмотря на проблемы со стороны Telegram, его все же можно использовать в пользу Украины.

О том, заблокируют ли Telegram и TikTok в Украине, а также что произойдет с телемарафоном в 2024 году - читайте в интервью главы Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослава Юрчишина.