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Буданов: Telegram - это вредно, он угроза национальной безопасности

Киев, Суббота 07 сентября 2024 14:15
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Буданов: Telegram - это вредно, он угроза национальной безопасности Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью "Радио Хартия".

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram - это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали", - заявил Буданов.

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

"Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся", - сказал Буданов.

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.

Ограничение Telegram

Напомним, что в Украине долгое время идут дискуссии по ограничению Telegram. Украинские власти подчеркивают, что главная проблема заключается в анонимном распространении информации в мессенджере.

Разговоры о закрытии Telegram возобновились, когда во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров. Он обвиняется в том, что не модерировал сервис и не работал со следствием.

Детальнее о том, что известно об аресте Дурова и что будет с Telegram - в материале РБК-Украина.

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Главное управление разведки Telegram Кирилл Буданов ГУР
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