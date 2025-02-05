СНБО поручил пересмотреть критерии критически важных для армии предприятий

Критически важные предприятия

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных предприятий предусмотрено бронирование от мобилизации.

При этом недавно Кабмин принял решение, согласно которому медики и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили право на 100% бронирование от мобилизации.

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