РНБО доручила переглянути критерії критично важливих для армії підприємств

Критично важливі підприємства

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих підприємств передбачено бронювання від мобілізації.

При цьому нещодавно Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким медики і співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримали право на 100% бронювання від мобілізації.

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