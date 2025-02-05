СНБО поручил пересмотреть критерии критически важных для армии предприятий
В Украине усовершенствуют критерии определения предприятий критически важными для армии. Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмину поручили внести изменение в постановление "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по вопросу бронирования военнообязанных.
Такие изменения предусматривают усовершенствование критериев, по которым предприятия определяют критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
Решение касается предприятий:
- которые уполномочены исполнять функции государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществление оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг;
- которые на основании договоров с военными частями ВСУ, другими военными формированиями и высшими военными учебными заведениями совершают производство товаров, выполнение работ и услуг, перечень, количество и стоимость которых определяются Министерством обороны Украины.
Критически важные предприятия
Напомним, в Украине для сотрудников критически важных предприятий предусмотрено бронирование от мобилизации.
При этом недавно Кабмин принял решение, согласно которому медики и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили право на 100% бронирование от мобилизации.
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