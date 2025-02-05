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СНБО поручил пересмотреть критерии критически важных для армии предприятий

Киев, Среда 05 февраля 2025 21:16
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СНБО поручил пересмотреть критерии критически важных для армии предприятий Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине усовершенствуют критерии определения предприятий критически важными для армии. Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмину поручили внести изменение в постановление "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по вопросу бронирования военнообязанных.

Такие изменения предусматривают усовершенствование критериев, по которым предприятия определяют критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Решение касается предприятий:

  • которые уполномочены исполнять функции государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществление оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг;
  • которые на основании договоров с военными частями ВСУ, другими военными формированиями и высшими военными учебными заведениями совершают производство товаров, выполнение работ и услуг, перечень, количество и стоимость которых определяются Министерством обороны Украины.

Критически важные предприятия

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных предприятий предусмотрено бронирование от мобилизации.

При этом недавно Кабмин принял решение, согласно которому медики и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили право на 100% бронирование от мобилизации.

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