СНБО поручил пересмотреть критерии критически важных для армии предприятий

В Украине усовершенствуют критерии определения предприятий критически важными для армии. Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Такие изменения предусматривают усовершенствование критериев, по которым предприятия определяют критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Глава украинского государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Кабмину поручили внести изменение в постановление "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по вопросу бронирования военнообязанных.

Критически важные предприятия

Напомним, в Украине для сотрудников критически важных предприятий предусмотрено бронирование от мобилизации.

При этом недавно Кабмин принял решение, согласно которому медики и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры получили право на 100% бронирование от мобилизации.

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