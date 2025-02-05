РНБО доручила переглянути критерії критично важливих для армії підприємств

В Україні вдосконалять критерії визначення підприємств критично важливими для армії. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Такі зміни передбачають удосконалення критеріїв, за якими підприємства визначають критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Глава української держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Кабміну доручили внести зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо питання бронювання військовозобов'язаних.

Критично важливі підприємства

Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих підприємств передбачено бронювання від мобілізації.

При цьому нещодавно Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким медики і співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримали право на 100% бронювання від мобілізації.

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