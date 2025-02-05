РНБО доручила переглянути критерії критично важливих для армії підприємств
В Україні вдосконалять критерії визначення підприємств критично важливими для армії. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.
Глава української держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Кабміну доручили внести зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо питання бронювання військовозобов'язаних.
Такі зміни передбачають удосконалення критеріїв, за якими підприємства визначають критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.
Рішення стосується підприємств:
- які уповноважені виконувати функції державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг;
- які на підставі договорів з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та вищими військовими навчальними закладами здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, перелік, кількість і вартість яких визначаються Міністерством оборони України.
Критично важливі підприємства
Нагадаємо, в Україні для співробітників критично важливих підприємств передбачено бронювання від мобілізації.
При цьому нещодавно Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким медики і співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримали право на 100% бронювання від мобілізації.
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