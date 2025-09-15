ua en ru
Украинец Попов снова забил за "Эмполи" и возглавил бомбардирскую гонку в Италии

Эмполи, Понедельник 15 сентября 2025 08:52
Украинец Попов снова забил за "Эмполи" и возглавил бомбардирскую гонку в Италии Фото: Богдан Попов - лучший бомбардир Серии В (x.com/EmpoliFC)
Автор: Андрей Костенко

18-летний украинский нападающий итальянского "Эмполи" Богдан Попов в очередной раз стал главным героем своей команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей Серии В.

Гол, который спас "Эмполи"

В матче третьего тура второго по силе дивизиона первенства страны против "Специи" украинец сравнял счет в начале второго тайма. На 49-й минуте Попов замкнул навес Элии с левого фланга и отправил мяч в ворота соперника.

Поединок завершился вничью 1:1. До этого "Специя" вышла вперед благодаря голу Эспозито с пенальти на 18-й минуте.

Третий результативный матч подряд

Этот результативный удар стал уже четвертым для Попова в нынешнем сезоне. Он забил в третьем матче подряд и возглавил список лучших бомбардиров Серии В.

Украинец имеет 4 забитых мяча и опережает на один гол ближайшего преследователя - финского форварда "Палермо" Йоэля Похьянпало.

Украинец Попов снова забил за &quot;Эмполи&quot; и возглавил бомбардирскую гонку в Италии

Выступление против "Специи": цифры

Попов провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. За это время он дважды пробивал мимо ворот, выиграл 5 верховых дуэлей из 10 и активно помогал команде в атаке.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport отметило украинца как "самого яркого игрока матча в составе хозяев".

Позиции в таблице

"Эмполи" после трех туров имеет 4 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Серии В.

Отставание от лидирующей группы чемпионата из четырех клубов составляет всего три балла, что оставляет команде неплохие шансы закрепиться в верхней части таблицы.

Карьера Попова

Богдан Попов родился в Нежине и является воспитанником киевского "Динамо". В июле 2022 года переехал в Польшу, где выступал за "Гурник". А летом 2023-го стал игроком "Эмполи".

В этом сезоне украинец дебютировал за основную команду в Кубке Италии, а несколько дней назад подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2028 года.

Реакция и перспективы

Местные медиа уже сравнивают Попова с другими молодыми звездами Серии В. Журналисты Tuttosport пишут, что украинец "может стать главным открытием сезона", ведь продолжает забивать с удивительной стабильностью.

Сам форвард после матча отметил, что его главная цель - помочь "Эмполи" побороться за возвращение в Серию А, где команда играла еще в прошлом сезоне.

Ранее мы рассказали о ярком дебюте Владислава Ваната за "Жирону" в испанской Ла Лиге.

Также читайте, как Украина из-за бойкота подарила "бронзу" Евролиги по пляжному футболу белорусам.

