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Разница на баке - 425 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 5 августа

11:23 05.08.2026 Ср
2 мин
Дизель на отдельных АЗС стоит около 99 грн за литр.
aimg Мария Кучерявец
Разница на баке - 425 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 5 августа Фото: Выгода при выборе АЗС может достигать нескольких сотен гривен (инфографика РБК-Украина)
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Крупные украинские сети АЗС сохраняют цены на топливо на уровне предыдущего дня. Впрочем, разница в стоимости между операторами остается существенной.

Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на среду, 5 августа - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Бензин: Стоимость стандартного "девяносто пятого" варьируется от 79,90 грн/л на "Укрнафте" до 85,40 грн/л на SOCAR.
  • Дизельное топливо: Самая высокая цена хранится на станциях SOCAR (до 98,90 грн/л за премиальные марки), в то время как самое выгодное предложение стандартного ГП - в сети "Укрнафта" (89,90 грн/л).
  • Автогаз: Цены держатся в диапазоне 42,90 - 44,50 грн/л.

Что происходит с ценами на АЗС

Если сосчитать стоимость полного бака на 50 литров, разница на АЗС существенная.

Бензин А-95: 3 995 грн на "Укрнафте" против 4 270 грн на SOCAR (экономия - 275 грн). На OKKO и WOG бак стоит 4145-4175 грн.

Разница на баке - 425 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 5 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 августа (инфографика РБК-Украина)

Дизель: 4 495 грн на "Укрнафте" против 4 795 грн на SOCAR (экономия - 300 грн). На OKKO/WOG - около 4 690 грн.

Премиальные марки: разница на баке составляет от 275 грн (на премиум А-95) до 425 грн (на 98/100 бензинах).

Автогаз: бак на 50 л стоит от 2145 грн ("Укрнафта") до 2225 грн (WOG), разница - 80 грн.

Детализация цен на АЗС 5 августа, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

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