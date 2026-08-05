ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Різниця на баку - 425 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 5 серпня

11:23 05.08.2026 Ср
2 хв
Дизель на окремих АЗС коштує майже 99 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Різниця на баку - 425 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 5 серпня Фото: Вигода при виборі АЗС може сягати кількох сотень гривень (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Великі українські мережі АЗС зберігають ціни на пальне на рівні попереднього дня. Втім, різниця у вартості між операторами залишається суттєвою.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на середу, 5 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: Вартість стандартного "дев'яносто п'ятого" варіюється від 79,90 грн/л на "Укрнафті" до 85,40 грн/л на SOCAR.
  • Дизельне пальне: Найвища ціна зберігається на станціях SOCAR (до 98,90 грн/л за преміальні марки), тоді як найвигідніша пропозиція стандартного ДП - в мережі "Укрнафта" (89,90 грн/л).
  • Автогаз: Ціни тримаються в діапазоні 42,90 - 44,50 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

Якщо порахувати вартість повного бака на 50 літрів, різниця на АЗС суттєва.

Бензин А-95: 3 995 грн на "Укрнафті" проти 4 270 грн на SOCAR (економія - 275 грн). На OKKO та WOG бак коштує 4 145-4 175 грн.

Різниця на баку - 425 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 5 серпня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Дизель: 4 495 грн на "Укрнафті" проти 4 795 грн на SOCAR (економія - 300 грн). На OKKO/WOG - близько 4 690 грн.

Преміальні марки: різниця на баку сягає від 275 грн (на преміум А-95) до 425 грн (на 98/100 бензинах).

Автогаз: бак на 50 л коштує від 2 145 грн ("Укрнафта") до 2 225 грн (WOG), різниця - 80 грн.

Деталізація цін на АЗС 5 серпня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

Читайте також: Долар і євро подешевшали. Курс валют у найбільших банках та обмінниках 5 серпня

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Ціни на бензин Бензин Дизпаливо пальне Газ Ціна на газ ОККО Укрнафта WOG
Новини
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України