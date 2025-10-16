ua en ru
ПФУ назвал количество украинцев с пенсией более 10 тысяч гривен

Україна, Четверг 16 октября 2025 12:13
ПФУ назвал количество украинцев с пенсией более 10 тысяч гривен Фото: пенсии более 10 тысяч гривен получают 1,5 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсию свыше 10 тысяч платят 15% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 3000 гривен - 3,7%, 373 261 человек, средняя пенсия - 2 286,12 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен - 31,6%, 3 220 307 человек, средняя пенсия - 3 342,38 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен - 20,5%, 2 099 212 человек, средняя пенсия - 4 510,28 гривен,
  • от 5001 до 10000 гривен - 29,1%, 2 972 167 человек, средняя пенсия - 6 861,24 гривен,
  • более 10000 гривен - 15,0%, 1 534 695 человек, средняя пенсия - 15 752,55 гривен.

Средний размер пенсии на 1 октября 2025 года составил 6 436,79 гривны. Пенсии выросли на 647,74 гривны или на 11,2%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 143 988 человек до 10 199 642 человек.

Пенсии и инфляция

Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться с середины 2024 года. По сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%. При этом потребительские цены в сентябре 2025 года были на 11,9% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 2%.

Единственной формой повышения пенсий будет их индексация. Индексация прошла в марте, и до конца года повышений не ожидается.

В госбюджете на 2025 год предусмотрена индексация, которая пройдет в марте.

