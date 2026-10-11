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Будет рисковать вместо человека: экс-инженеры Tesla за 5 месяцев создали робота для НАТО

19:12 11.10.2026 Вс
3 мин
aimg Ольга Завада
Будет рисковать вместо человека: экс-инженеры Tesla за 5 месяцев создали робота для НАТО Гуманоид Roger заменит саперов в опасных зонах (фото: Minerva Humanoids)
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Гуманоида Roger научили работать там, где человеку опасно - американский стартап Minerva Humanoids создал его всего за 5 месяцев. Робот может дистанционно работать со взрывчаткой, токсичными веществами и энергетическим оборудованием под высоким напряжением.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

ИИ держит баланс, а человек – контролирует процесс

По словам разработчиков, Roger объединяет прямое дистанционное управление с интеллектуальной автономностью благодаря бортовой системе Minerva Intelligence.

Искусственный интеллект берет на себя сложные технические процессы - автоматически удерживает равновесие, корректирует маршрут и помогает работу подняться в случае падения.

Оператор управляет гуманоидом через VR-шлем: он видит трансляцию с камер в реальном времени и полностью контролирует движения робота. Благодаря каналу связи с минимальной задержкой, каждое движение специалиста мгновенно воспроизводится механическими руками.

Главная цель разработки - не заменить человека полностью, а вывести сапера из опасной зоны. В Minerva Humanoids отмечают: техники могут овладеть полным управлением роботом всего за несколько минут.

Решение проблемы разминирования: человеческая жизнь сохранена

Разработчики убеждены, что традиционные гусеничные или колесные саперные работы с одним манипулятором подходят только для базовых операций. Если задача требует высокой точности или одновременной работы двумя руками, саперам все еще приходится рисковать жизнью и работать вручную.

"Каждый сапер знает, что такое "длинная прогулка" - это момент, когда робот не справляется, и специалисту приходится надевать тяжелый костюм и идти к взрывчатке лично", - объясняет Доминик Эсквит, ветеран британского спецназа и руководитель направления опасных операций Minerva.

Робот Roger изменяет этот подход: опытный специалист принимает решение и руководит процессом так же подробно, как и на месте, но находится в абсолютной безопасности в командном пункте.

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За разработкой стоят эксинженеры Tesla и Boston Dynamics

Стартап Minerva основали в конце 2025 года Шандор Фельбер (CEO) и Морис Рахме (CTO).

До этого Фельбер исследовал гуманоидную робототехнику в лаборатории MIT CSAIL и участвовал в разработке проекта Tesla Optimus, а Рахме 6 лет работал в Boston Dynamics, где возглавлял техническое направление создания складского робота Stretch.

Команда создала полноценный шагающий прототип Roger в рекордные сроки - всего за 5 месяцев. При этом аппаратную часть собрали с нуля.

Интересно, что ПО для гуманоидов разрабатывается в США, а первые прототипы производят и собирают в Германии. В будущем Minerva планирует развернуть производственные мощности в обеих странах.

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Тесты по стандартам НАТО и подготовка к первым контрактам

Еще до официального запуска Minerva испробовала свои технологии в Центре передового опыта НАТО по разминированию в Словакии, а также успешно провела полевые тесты в двух крупных международных аэропортах.

Параллельно компания сотрудничает с Университетом искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Заида и Университетом Ватерлоо. Вместе они исследуют возможность работы работать в критических условиях - в сплошном дыму, темноте или во время внезапных сбоев сенсоров.

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