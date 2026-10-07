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Код и схемы в свободном доступе: представлен первый open-source андроид RP1

17:36 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Код и схемы в свободном доступе: представлен первый open-source андроид RP1 Роботом управляют PartyOS и фреймворк UFO (фото: RoboParty)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Андроида сделали полностью открытым для разработчиков - стартап RoboParty представил робота RP1, которого называет первым высокопроизводительным open-source гуманоидом с открытым полным стеком технологий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Открытая философия высоких технологий против закрытых экосистем

Главная цель проекта RP1 - предоставить разработчикам по всему миру доступную базу для создания, модификации, обучения и расширения возможностей воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI) непосредственно в реальных рабочих процессах.

По словам основателя RoboParty Хуана, человекообразные роботы не должны оставаться закрытыми монопольными системами, доступными только узкому кругу корпоративных команд.

Разработчики подчеркивают: полная открытость архитектуры являлась ключевым техническим направлением компании еще с момента старта проекта RPO.

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Интерактивный стресс-тест и автономное удержание баланса

На стенде RoboParty во время IROS 2026 посетители могли лично опробовать устойчивость гуманоидного робота RP1 в рамках интерактивного теста Kick Me.

Гости выставки подходили к работе и толкали его ногой, после чего RP1 мгновенно изменял положение тела и восстанавливал равновесие.

В отличие от демонстраций с заранее запрограммированными движениями этот тест показывал, как робот ведет себя в непредсказуемых ситуациях.

Физические удары одновременно проверяли его способность удерживать баланс, быстро реагировать и выдерживать нагрузку.

За движения RP1 и восстановление равновесия отвечает открытая технологическая платформа PartyOS, которую RoboParty разработала специально для гуманоидных роботов с использованием фреймворка UFO.

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