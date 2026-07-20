Без риска мобилизации: в Украине упростили изменение основания для отсрочки

Кабмин принял решение об отсрочке

Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки. Потому гражданина гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

Соответствующие изменения принял Кабмин, уточнили в Минобороны.

Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Это может быть другое законное основание:

рождение третьего ребенка,

уход за родственником и т. д.

Правила переоформления отсрочки

Как это будет действовать:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе (за исключением случаев, когда она подлежит отмене);

решение комиссии положительное: предварительная отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг);

решение комиссии отрицательное: действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.

Принятые изменения также предполагают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія;

автоматическую проверку факта пребывания человека на военном учете, наличии или отсутствии отсрочки;

факта пребывания человека на военном учете, наличии или отсутствии отсрочки; прекращение формирования заявления , если человек не состоит на военном учете или уже имеет действующую отсрочку (за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней);

, если человек не состоит на военном учете или уже имеет действующую отсрочку (за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней); рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы - не более 15 рабочих дней;

в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы - не более 15 рабочих дней; ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВЛК , пока комиссия не примет решение;

, пока комиссия не примет решение; быстрое внесение данных в реестр Оберіг в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой и прозрачной.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для:

забронированных работников,

государственных служащих,

отдельных должностных лиц

А также порядок внесения соответствующих сведений в реестр Оберіг, отметили в министерстве.