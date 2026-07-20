Без риска мобилизации: в Украине упростили изменение основания для отсрочки

Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут легко переоформить ее, если возникло другое законное основание.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки. Потому гражданина гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.
Соответствующие изменения принял Кабмин, уточнили в Минобороны.
Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Это может быть другое законное основание:
Как это будет действовать:
Принятые изменения также предполагают:
Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой и прозрачной.
Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для:
А также порядок внесения соответствующих сведений в реестр Оберіг, отметили в министерстве.
Напомним, в июле в Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается госреестрами, большинству военнообязанных не нужно подавать новые заявления.
В приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают по завершении контракта гарантированное право на отсрочку от мобилизации.