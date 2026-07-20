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Без риска мобилизации: в Украине упростили изменение основания для отсрочки

20:18 20.07.2026 Пн
3 мин
Это сделает предоставление и переоформление отсрочек более прозрачными
aimg Елена Бджола
Фото: Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут легко переоформить ее, если возникло другое законное основание.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Кабмин принял решение об отсрочке

Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки. Потому гражданина гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

Соответствующие изменения принял Кабмин, уточнили в Минобороны.

Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Это может быть другое законное основание:

  • рождение третьего ребенка,
  • уход за родственником и т. д.

Правила переоформления отсрочки

Как это будет действовать:

  • пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе (за исключением случаев, когда она подлежит отмене);
  • решение комиссии положительное: предварительная отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг);
  • решение комиссии отрицательное: действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.

Принятые изменения также предполагают:

  • возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія;
  • автоматическую проверку факта пребывания человека на военном учете, наличии или отсутствии отсрочки;
  • прекращение формирования заявления, если человек не состоит на военном учете или уже имеет действующую отсрочку (за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней);
  • рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы - не более 15 рабочих дней;
  • ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВЛК, пока комиссия не примет решение;
  • быстрое внесение данных в реестр Оберіг в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой и прозрачной.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для:

  • забронированных работников,
  • государственных служащих,
  • отдельных должностных лиц

А также порядок внесения соответствующих сведений в реестр Оберіг, отметили в министерстве.

Напомним, в июле в Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается госреестрами, большинству военнообязанных не нужно подавать новые заявления.

В приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают по завершении контракта гарантированное право на отсрочку от мобилизации.

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