Без ризику мобілізації: в Україні змінили правила оформлення відстрочки

Кабмін прийняв рішення щодо відстрочки

Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки. Тому громадянина гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.

Відповідні зміни ухвалив Кабмін, уточнили у Міноборони.

Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Це може бути інша законна підстава:

народження третьої дитини,

догляд за родичем тощо.

Правила переоформлення відстрочки

Як це діятиме:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною (за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню);

рішення комісії позитивне: попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг);

рішення комісії негативне: чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Ухвалені зміни також передбачають:

можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів Порталу Дія;

автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;

факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки; припинення формування заяви , якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку (за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів);

, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку (за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів); розгляд заяви комісією протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів - не більше 15 робочих днів;

протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів - не більше 15 робочих днів; ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК , доки комісія не ухвалить рішення;

, доки комісія не ухвалить рішення; швидке внесення даних до реєстру Оберіг протягом 1 календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою та прозорою.

Відстрочки для заброньованих працівників та держслужбовців

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для:

заброньованих працівників,

державних службовців,

окремих посадових осіб.

А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг, зазначили у міністерстві.