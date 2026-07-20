Без ризику мобілізації: в Україні змінили правила оформлення відстрочки

Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть легко переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки. Тому громадянина гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.
Відповідні зміни ухвалив Кабмін, уточнили у Міноборони.
Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Це може бути інша законна підстава:
Як це діятиме:
Ухвалені зміни також передбачають:
Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою та прозорою.
Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для:
А також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг, зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, у липні в Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується держреєстрами, більшості військовозобов'язаних не потрібно подавати нові заяви.
У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України. Вони передбачають після завершення контракту гарантоване право на відстрочку від мобілізації.