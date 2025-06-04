"Риск эскалации": в США обеспокоены ударами дронов по аэродромам в РФ

Атака украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации России, повысила риск эскалации конфликта. Соединенные Штаты пытаются это предотвратить.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.
Чиновник отметил, что когда во время войны "вы атакуете часть национальной системы выживания противника", в частности его ядерную триаду, то "это существенно повышает ваш уровень риска".
"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина. - ред.) на самом деле сделали.... Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать... Мы бы не хотели дойти до этой точки", - сказал Келлог.
Спецпредставитель Трампа добавил, что в атаках украинских дронов был важен не столько материальный ущерб от уничтожения бомбардировщиков, сколько нанесенный противнику психологический эффект.
"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (России. - ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - отметил Келлог.
В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела масштабную операцию под названием "Паутина" по поражению пяти аэродромов, на которых базируется российская стратегическая авиация.
В результате операции, был поражен 41 военный самолет, что равняется 34% от общего парка стратегической авиации РФ.
К тому же, дроны СБУ ударили по базе российских ядерных подводных лодок в Североморске.
Эксперты назвали операцию серьезным ударом по ядерному потенциалу России.
Добавим, что ранее Келлог заявил, что США признают право России на обеспокоенность риском расширения НАТО на восток и готовы обсуждать это в контексте мирных переговоров.
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