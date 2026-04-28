Риск ядерной катастрофы вырос до самого высокого уровня со времен Холодной войны, - Гросси

11:55 28.04.2026 Вт
Что стало причиной такого напряжения?
aimg Валерий Ульяненко
Риск ядерной катастрофы вырос до самого высокого уровня со времен Холодной войны, - Гросси

Риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен Холодной войны. В то же время механизмы по обеспечению мира и безопасности находятся под давлением.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в X.

Слова Гросси прозвучали во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в Нью-Йорке.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен разгара Холодной войны.

"Война вернулась в Европу и Ближний Восток, а многосторонние механизмы, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В современном ядерном пространстве мы сталкиваемся с неопределенной паузой, где есть больше участников, больше рисков и меньше ясности", - сказал он.

Гросси добавил, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) действует уже более пяти десятилетий и имеет самый широкий круг участников (191) среди всех договоров в этой сфере. Он объединяет страны, обладающие ядерным оружием, и страны, которые его не имеют.

"В основе этих усилий лежит система гарантий, которая благодаря надежной, справедливой и беспристрастной системе проверки обеспечивает, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях вместо мирных", - отметил он.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что предотвращение распространения ядерного оружия "отвечает нашим общим интересам", а ДНЯО является "мощнейшим многосторонним инструментом".

Напомним, 26 апреля Запорожская АЭС в очередной раз находилась в блэкауте. В "Энергоатоме" отметили, что это уже 15-й случай блэкаута на ЗАЭС после ее оккупации.

Кроме того, утром 27 апреля беспилотник попал в транспортную мастерскую вблизи площадки Запорожской атомной электростанции. В результате атаки погиб водитель.

