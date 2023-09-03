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В Риге пройдут военные учения НАТО по планированию операций

Фото: НАТО проведет военные учения по планированию операций в Риге (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столице Латвии состоятся учения Североатлантического альянса Steadfast Pyramid 2023 по планированию операций. Пройдут они с 3 по 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что целью обучения является усовершенствование способностей планирования и проведения совместных операций. В них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.

Утверждается, что организатором Steadfast Pyramid 2023 является командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзными силами альянса в Европе.

Обучение НАТО в Балтийском море

Страны Североатлантического альянса и партнеры проведут двухнедельные учения в Балтийском море, где будут отрабатываться действия в случае нападения России в этом регионе.

"Вагнеровцы" в Беларуси

В Латвии заявили о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью. Это связано с пребыванием на территории РБ русских наемников.

В связи с усилением охраны внешней государственной границы в Латвии объявили мобилизацию пограничников.

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НАТОЛатвияРига