В Ризі пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій

Зазначається, що метою навчань є вдосконалення здібностей щодо планування та проведення спільних операцій. У них візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції.

Стверджується, що організатором Steadfast Pyramid 2023 є командування трансформації НАТО та Верховний головнокомандувач Союзних сил альянсу в Європі.

Навчання НАТО в Балтійському морі

Країни Північноатлантичного альянсу і партнери проведуть двотижневі навчання в Балтійському морі, де відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

"Вагнерівці" в Білорусі

У Латвії заявили про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю. Це пов'язано із перебування на території РБ російських найманців.

У зв'язку з посиленням охорони зовнішнього державного кордону в Латвії оголосили мобілізацію прикордонників.