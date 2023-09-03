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В Ризі пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій

Фото: НАТО проведе військові навчання з планування операцій в Ризі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столиці Латвії відбудуться навчання Північноатлантичного альянсу Steadfast Pyramid 2023 з планування операцій. Пройдуть вони з 3 по 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що метою навчань є вдосконалення здібностей щодо планування та проведення спільних операцій. У них візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції. 

Стверджується, що організатором Steadfast Pyramid 2023 є командування трансформації НАТО та Верховний головнокомандувач Союзних сил альянсу в Європі. 

Навчання НАТО в Балтійському морі

Країни Північноатлантичного альянсу і партнери проведуть двотижневі навчання в Балтійському морі, де відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

"Вагнерівці" в Білорусі

У Латвії заявили про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю. Це пов'язано із перебування на території РБ російських найманців. 

У зв'язку з посиленням охорони зовнішнього державного кордону в Латвії оголосили мобілізацію прикордонників.

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