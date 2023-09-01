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Страны НАТО впервые проведут учения в Балтийском море по отражению атак России

Пятница 01 сентября 2023 18:37
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Страны НАТО впервые проведут учения в Балтийском море по отражению атак России Фото: главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак (flickr.com/au_unistphotostream)
Автор: Валерия Полищук

Страны Североатлантического альянса и партнеры проведут в Балтийском море крупнейшие военно-морские учения. Впервые будут отрабатываться действия в случае нападения России в этом регионе.

Об этом заявил главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Только не при нас. Надежное сдерживание должно включать в себя возможность нападения", - заявил он.

В двухнедельных учениях "Северное побережье", которые начнутся 9 сентября, примут участие военнослужащие из всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море. Помимо этого в учениях также будут участвовать Швеция, которая скоро станет членом НАТО, и США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция.

Они будут отрабатывать амфибийные операции и удары с моря на сушу.

По словам Каака, ВМС США направят на учения корабль Mesa Verde длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и высадки около 800 морских пехотинцев в ходе амфибийного десанта.

Обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море - еще одно направление учений, которые пройдут у берегов Латвии и Эстонии.

"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет заблокирован - а это легко сделать, так как там всего две дороги и одна железнодорожная ветка, - то у нас останутся только морские пути, и именно через них нам придется пробиваться", - заявил немецкий вице-адмирал.

Сувалкский коридор - узкий сухопутный коридор протяженностью около 65 км, который является единственной связью, соединяющей страны Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

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