В Латвии пограничников отозвали из отпусков, чтобы усилить охрану границы

В Латвии объявили мобилизацию пограничников в связи с ужесточением охраны внешней государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Латвии.

Как рассказали в ведомстве, решение было принято из-за роста гибридной угрозы на латвийско-белорусской государственной границе. Там за минувшие сутки было обнаружено 96 попыток незаконного пересечения границы.

Латвийские пограничники отметили, что необычный поток мигрантов вызван также усиленной вовлеченностью белорусских властей.

" Сейчас прекращается предоставление ежегодных отпусков должностным лицам Госпогранслужбы и отзываются с них должностные лица, находящиеся в ежегодном отпуске", - говорится в сообщении.

Кроме этого пограничники обратились с дополнительной поддержкой к Национальным вооруженным силам и Государственной полиции страны.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Последние несколько недель колонны наемников активно приезжают на территорию Беларуси. По данным мониторингового канала "Белорусский Гаюн", на территории РБ заметили уже 12 колонн "вагнеровцев".

Они приезжают вместе со своей бронетехникой на военную базу в Могилевской области. В этой связи Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций могут закрыть границы с Беларусью.

Также в Латвии заявили о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью.

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