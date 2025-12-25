На Рождество морозы усилятся, но будет ли снег? Прогноз погоды на сегодня

Сегодня на Рождество, 25 декабря, по всей стране ударят морозы, на дорогах сохранится гололедица. Однако осадков в виде снега сегодня не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

"Рождество в Украине будет с настоящими морозами", - сообщила Диденко.

Как рассказала синоптик, ночью в большинстве областей температура опустится до -5-13 градусов, днем -3-8 градусов, на Закарпатье и в Крыму около нуля.

На дорогах сохранится гололедица.

Сегодня погоду в Украине еще будет определять антициклон, поэтому ожидается преобладать сухая и порой даже солнечная погода, осадки маловероятны.

В Укргидрометцентре объяснили, что холодную погоду без осадков предопределяет поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем, а также поступление холодной воздушной массы с севера. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют около -10 градусов, днем температура составит -3-4 градуса.

Погода по регионам

Холоднее всего, по данным синоптиков, будет в восточных областях. Ночью температура местами будет опускаться до -12...-13 градусов, днем столбики термометров будут колебаться в пределах -2...-5 градусов.

В северных регионах ожидается морозная погода. Ночью -8...-10 градусов, местами до -11, днем температура составит около -2...-4 градусов.

В центре страны ночью прогнозируют -7...-10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -2...-4 градусов.

На западе температура будет несколько мягче. Ночью -8...-10 градусов, в Карпатах местами до -11. Днем ожидается -2...-4 градуса, местами до -1.

В южных областях ночью температура будет колебаться в пределах -6...-8 градусов. Днем столбики термометров покажут около 0...-2 градусов.

В Крыму теплее всего. Ночью прогнозируют -4...-6 градусов, днем температура поднимется до 0...+2 градусов.

Погода в Украине завтра, 25 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Как отметила Диденко, сразу после Рождества, 26 декабря, Украину посетят атмосферные фронты - пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха.