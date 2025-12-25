На Різдво морози посиляться, але чи буде сніг? Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні на Різдво, 25 грудня, по всій країні вдарять морози, на дорогах збережеться ожеледиця. Проте опадів у вигляді снігу сьогодні не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Різдво в Україні буде зі справжніми морозами", - повідомила Діденко.

Як розповіла синоптик, вночі у більшості областей температура опуститься до -5-13 градусів, вдень -3-8 градусів, на Закарпатті та в Криму близько нуля.

На дорогах збережеться ожеледиця.

Сьогодні погоду в України ще визначатиме антициклон, тому очікується переважатиме суха і часом навіть сонячна погода, опади малоймовірні.

В Укргідрометцентрі пояснили, що холодну погоду без опадів зумовлює поле високого тиску від антициклону з центром над Північним морем, а також надходження холодної повітряної маси з півночі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують близько -10 градусів, вдень температура становитиме -3-4 градуси.

Погода по регіонах

Найхолодніше, за даними синоптиків, буде у східних областях. Вночі температура місцями опускатиметься до -12…-13 градусів, удень стовпчики термометрів коливатимуться в межах -2…-5 градусів.

У північних регіонах очікується морозна погода. Вночі -8…-10 градусів, місцями до -11, удень температура становитиме близько -2…-4 градусів.

У центрі країни вночі прогнозують -7…-10 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до -2…-4 градусів.

На заході температура буде дещо м’якшою. Вночі -8…-10 градусів, у Карпатах місцями до -11. Вдень очікується -2…-4 градуси, подекуди до -1.

У південних областях вночі температура коливатиметься в межах -6…-8 градусів. Удень стовпчики термометрів покажуть близько 0…-2 градусів.

У Криму найтепліше. Вночі прогнозують -4…-6 градусів, удень температура підніметься до 0…+2 градусів.

Погода в Україні завтра, 25 грудня (карта: meteo.gov.ua)

Як зазначила Діденко, одразу після Різдва, 26 грудня, Україну відвідають атмосферні фронти - піде сніг, посилиться вітер, але й підвищиться температура повітря.