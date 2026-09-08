Рождество Богородицы: чем важен этот праздник и как присоединиться к онлайн-молитве

Сегодня, 8 сентября, Православная Церковь Украины отмечает великий двунадесятый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Он не только дарит духовную радость, но и напоминает каждому из нас о силе веры и надежды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Какое чудо свершилось в этот день

В ПЦУ рассказали, что почитая Рождество Пресвятой Богородицы, верующие вспоминают, что это событие было:

чудом;

проявлением благоволения Господня.

"Ибо родилась Дева Мария от бесплодных родителей Иоакима и Анны", - объяснили украинцам.

О чем свидетельствует такое чудо

"Это рождение, которое мы ныне торжественно прославляем, является для каждого свидетельством, что никогда не следует впадать в отчаяние и уныние", - подчеркнули в ПЦУ.

Вместо этого нужно:

полагаться на Бога;

быть уверенными в Его Промысле.

Чему учит история родителей Богородицы

В ПЦУ сообщили, что "родители Богородицы долго терпели несправедливое унижение от людей, считавших их грешниками, наказанными от Бога бездетностью в браке".

"Но Иоаким и Анна не отчаялись в Божьей милости и смиренно терпели несправедливое унижение в надежде на то, что Господь лучше них знает, как направить их жизненный путь", - напомнили украинцам.

И Господь "не посрамил их надежды".

"И во время старости, когда по человеческому соображению и по естественному закону уже не могли эти супруги иметь детей, Господь подал им рождение дочери Марии, ставшей благословением для всего человеческого рода", - констатировали в ПЦУ.

Как и почему Мария получила свое имя

Новорожденную дочь родители (Иоаким и Анна) назвали именем Мария или же Мариям.

Что с древнееврейского языка означает "возвышенная, величественная".

По Преданию, именно это имя назвал ангел Господний.

"Который возвестил праведной Анне, что ее молитвы услышаны и что она вскоре родит "Дочь Преблагословенную, через Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение", - уточнили в ПЦУ.

ПЦУ поздравила украинцев с праздником Рождества Пресвятой Богородицы (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Почему сегодняшний праздник важен для каждого

В ПЦУ отметили, что рождение Марии действительно принесло радость не только ее родителям, но и всем людям.

Ведь она - была призвана Богом стать Матерью Сына Божия, Спасителя человечества.

Поэтому для нас нынешний праздник - праздник духовной радости, надежды и веры.

"Ведь мы прославляем рождение Той, Которая стала Матерью не только для Сына Божия, но является также Матерью для всех верных", - подчеркнули в ПЦУ.

Украинцам напомнили, что Богородица как мать:

заботится о нас, своих детях;

защищает нас от зла;

окутывает своей любовью и заботой;

всегда возносит молитвы о тех, кто с искренним сердцем обращается к Ней.

Как приобщиться к совместной молитве онлайн

Те из верующих, которые физически не могут приобщиться к Божественной литургии в храме, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы могут следить за ней удаленно - онлайн.

Событие происходит в Свято-Михайловском Золотоверхом соборе на территории одноименного монастыря в Киеве.

"Пресвятая Богородица, помогай нам! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Своего и покрой честным Твоим Омофором от всякого зла", - подытожили в ПЦУ.