ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Різдво Богородиці: чим важливе це свято і як долучитись до онлайн-молитви

10:18 08.09.2026 Вт
3 хв
Цього дня здійснилось справжнє чудо
aimg Ірина Костенко
Різдво Богородиці: чим важливе це свято і як долучитись до онлайн-молитви 8 вересня ПЦУ відзначає Різдво Пресвятої Богородиці (кадр із відео: youtube.com/@pomisna-ocu)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 8 вересня, Православна Церква України відзначає велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Воно не лише дарує духовну радість, але й нагадує кожному з нас про силу віри та надії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Яке чудо здійснилось в цей день

У ПЦУ розповіли, що вшановуючи Різдво Пресвятої Богородиці, віряни згадують, що ця подія була:

  • чудом;
  • виявом благовоління Господнього.

"Бо народилася Діва Марія від неплідних батьків Іоакима і Анни", - пояснили українцям.

Про що свідчить таке чудо

"Це народження, яке ми нині урочисто прославляємо, є для кожного свідченням, що ніколи не слід впадати у відчай і зневіру", - наголосили у ПЦУ.

Натомість потрібно:

  • покладатися на Бога;
  • бути впевненими у Його Промислі.
Читайте також: У вересні, чи ні? Священник пояснив, коли насправді починається новий церковний рік

Чому вчить історія батьків Богородиці

У ПЦУ повідомили, що "батьки Богородиці довго терпіли несправедливе приниження від людей, які вважали їх грішниками, покараними від Бога бездітністю в шлюбі".

"Але Іоаким і Анна не зневірилися у Божій милості та смиренно терпіли несправедливе приниження в надії на те, що Господь краще за них знає, як спрямувати їхній життєвий шлях", - нагадали українцям.

І Господь "не осоромив їхньої надії".

"І в час старості, коли за людським міркуванням і за природним законом вже не могло це подружжя мати дітей, Господь подав їм народження дочки Марії, яка стала благословенням для всього людського роду", - констатували у ПЦУ.

Як і чому Марія отримала своє ім'я

Новонароджену доньку батьки (Іоаким і Анна) назвали ім'ям Марія або ж Маріям.

Що з давньої єврейської мови означає "піднесена, велична".

За Переданням, саме це ім'я назвав ангел Господній.

"Який звістив праведній Анні, що її молитви почуті і що вона невдовзі народить "Дочку Преблагословенну, через Неї отримають благословення всі племена земні і буде дароване всьому світу спасіння", - уточнили в ПЦУ.

Різдво Богородиці: чим важливе це свято і як долучитись до онлайн-молитвиПЦУ привітала українців зі святом Різдва Пресвятої Богородиці (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чому сьогоднішнє свято важливе для кожного

У ПЦУ зауважили, що народження Марії дійсно принесло радість не лише її батькам, а й усім людям.

Адже вона - була покликана Богом стати Матір'ю Сина Божого, Спасителя людства.

Тож для нас нинішнє свято - свято духовної радості, надії та віри.

"Адже ми прославляємо народження Тієї, Яка стала Матір'ю не лише для Сина Божого, але є також Матір'ю для всіх вірних", - наголосили у ПЦУ.

Українцям нагадали, що Богородиця як мати:

  • піклується про нас, своїх дітей;
  • захищає нас від зла;
  • огортає своєю любов'ю та турботою;
  • завжди підносить молитви про тих, хто зі щирим серцем звертається до Неї.

Як долучитись до спільної молитви онлайн

Ті з вірян, які фізично не можуть долучитися до Божественної літургії в храмі, в день свята Різдва Пресвятої Богородиці можуть стежити за нею віддалено - онлайн.

Подія відбувається у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі на території однойменного монастиря в Києві.

"Пресвята Богородице, допомагай нам! Пресвята Богородице, спаси нас! Пресвята Богородице, просвіти нас світлом Сина Свого і покрий чесним Твоїм Омофором від всякого зла", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, як правильно вшановувати ікони у храмах та чи може онлайн-трансляція замінити похід до церкви.

Крім того, вірянам пояснили, чи можна розпочинати нові справи у великі свята.

Читайте також про головні свята вересня за календарем ПЦУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПЦУ Різдво Богородиці ритуалы Церковний календар Свята Традиції Священики Вірування
Новини
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"