Рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян и спас пленных бойцов ВСУ возле Покровска (видео)

Что происходит на фронте

Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме этого главком Александр Сырский говорил о том, что РФ стягивает резервы в Покровск и враг ищет прорыв малыми группами.