Рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян и спас пленных бойцов ВСУ возле Покровска (видео)

Иллюстративное фото: рой FPV-дронов уничтожил ДРГ россиян (facebook com easternforce)
Автор: Наталья Кава

Вблизи Покровска украинских военных спасли от вражеского плена благодаря действиям аэроразведки и ударных дронов. Во время штурма наблюдательного пункта диверсионно-разведывательная группа россиян захватила четырех бойцов Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Аэроразведка обнаружила врага во время отхода

После захвата украинских военных противник пытался вывести их в тыл. Однако группу россиян, которая сопровождала пленных, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая район боевых действий.

Массированный удар FPV-дронов сорвал планы оккупантов

На помощь оперативно подняли ударные FPV-дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение "роя" дронов дезориентировало российских военных и заставило их сосредоточиться на укрытии, что позволило украинским бойцам вырваться из плена.

Более 10 дронов уничтожили группу противника

После бегства украинских военных оккупанты пытались спрятаться в кустах и траншеях. В течение нескольких минут по группе противника отработали более 10 украинских ударных дронов.

В результате личный состав российской диверсионно-разведывательной группы был уничтожен

 

Что происходит на фронте

Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские военные отбили атаку, нанесли потери врагу в бронетехнике и живой силе, но на тот момент бои еще продолжались.

Кроме этого главком Александр Сырский говорил о том, что РФ стягивает резервы в Покровск и враг ищет прорыв малыми группами.

