Рій FPV-дронів знищив ДРГ росіян та врятував полонених бійців ЗСУ біля Покровська (відео)

Поблизу Покровська українських військових врятували від ворожого полону завдяки діям аеророзвідки та ударних дронів. Під час штурму спостережного пункту диверсійно-розвідувальна група росіян захопила чотирьох бійців Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.
Після захоплення українських військових противник намагався вивести їх у тил. Однак групу росіян, яка супроводжувала полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала район бойових дій.
На допомогу оперативно підняли ударні FPV-дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.
Наближення "рою" дронів дезорієнтувало російських військових і змусило їх зосередитися на укритті, що дало змогу українським бійцям вирватися з полону.
Після втечі українських військових окупанти намагалися сховатися в кущах і траншеях. Упродовж кількох хвилин по групі противника відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.
У результаті особовий склад російської диверсійно-розвідувальної групи був знищений
Раніше ми писали, що за даними 7 корпусу ДШВ, росіяни здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські військові відбили атаку, завдали втрат ворогу в бронетехніці та живій силі, але на той момент бої ще тривали.
Окрім цього головком Олександр Сирський говорив про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами.