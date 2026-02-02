UA

Рій FPV-дронів знищив ДРГ росіян та врятував полонених бійців ЗСУ біля Покровська (відео)

Ілюстративне фото: рій FPV-дронів знищив ДРГ росіян (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Кава

Поблизу Покровська українських військових врятували від ворожого полону завдяки діям аеророзвідки та ударних дронів. Під час штурму спостережного пункту диверсійно-розвідувальна група росіян захопила чотирьох бійців Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Аеророзвідка виявила ворога під час відходу

Після захоплення українських військових противник намагався вивести їх у тил. Однак групу росіян, яка супроводжувала полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала район бойових дій.

Масований удар FPV-дронів зірвав плани окупантів

На допомогу оперативно підняли ударні FPV-дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення "рою" дронів дезорієнтувало російських військових і змусило їх зосередитися на укритті, що дало змогу українським бійцям вирватися з полону.

Понад 10 дронів знищили групу противника

Після втечі українських військових окупанти намагалися сховатися в кущах і траншеях. Упродовж кількох хвилин по групі противника відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.

У результаті особовий склад російської диверсійно-розвідувальної групи був знищений

Що відбувається на фронті

Раніше ми писали, що за даними 7 корпусу ДШВ, росіяни здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські військові відбили атаку, завдали втрат ворогу в бронетехніці та живій силі, але на той момент бої ще тривали.

Окрім цього головком Олександр Сирський говорив про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами.

