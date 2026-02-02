Рій FPV-дронів знищив ДРГ росіян та врятував полонених бійців ЗСУ біля Покровська (відео)

Аеророзвідка виявила ворога під час відходу

Після захоплення українських військових противник намагався вивести їх у тил. Однак групу росіян, яка супроводжувала полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала район бойових дій.

Масований удар FPV-дронів зірвав плани окупантів

На допомогу оперативно підняли ударні FPV-дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення "рою" дронів дезорієнтувало російських військових і змусило їх зосередитися на укритті, що дало змогу українським бійцям вирватися з полону.

Понад 10 дронів знищили групу противника

Після втечі українських військових окупанти намагалися сховатися в кущах і траншеях. Упродовж кількох хвилин по групі противника відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.

У результаті особовий склад російської диверсійно-розвідувальної групи був знищений