Рубио объявил визовые санкции иноагентам, которые давят на свободу слова в США

Соединенные Штаты объявили меры для противодействия так называемому "глобальному комплексу цензуры" и ввели визовые ограничения против ряда иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Сейчас Вашингтон вводит визовые санкции против пяти человек, которых обвиняют в попытках давления на американские технологические компании с целью цензурирования контента и ограничения свободы слова, в частности "американских взглядов".

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут мириться с экстерриториальными действиями, направленными на ограничение свободы выражения, а также с принуждением американских платформ к удалению или блокированию контента.

В заявлении отмечается, что новые меры являются частью более широкой стратегии администрации президента США Дональда Трампа, направленной на защиту свободы слова и противодействие международным сетям, которые, по оценке Вашингтона, координируют цензуру в цифровом пространстве.

"Президент Дональд Трамп четко заявлял, что его внешняя политика "Америка прежде всего" отвергает нарушение американского суверенитета. Экстерриториальное вмешательство иностранных цензоров, направленное против американской свободы слова, не является исключением. Государственный департамент заявил о готовности расширить нынешний список, если другие иностранные акторы не изменят свой курс", - цитирует Рубио пресс-служба Госдепа.

Имена лиц, в отношении которых введены ограничения, официально не раскрываются. В то же время американские власти подчеркивают, что эти шаги должны стать сигналом для других правительств и организаций о недопустимости давления на свободу слова и американские компании.