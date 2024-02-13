Равнозначно поклону Путину: Байден о скандальном заявлении Трампа по НАТО

По словам Байдена, такие комментарии равнозначны поклону российскому диктатору Владимиру Путину.

"Эти замечания являются одними из самых резких на сегодняшний день критики его вероятного соперника во внешней политике", - пишет издание.

CNN также пишет, что для Байдена, который большую часть своей карьеры занимался вопросами трансатлантической безопасности, это заявление Трампа было особенно оскорбительным.

По словам человека, знакомого с ситуацией, когда президент услышал об этих высказываниях позже, он был потрясен. Позже в рамках своей предвыборной кампании он выступил с заявлением, в котором осудил эти настроения.

Байден продолжает критиковать Трампа

Но критика со стороны Белого дома пошла еще дальше. В своей речи, в которой имя Трампа упоминалось по меньшей мере шесть раз, Байден стремился решительно опровергнуть вопрос о приверженности США к своим союзникам.

"Ни один другой президент в нашей истории не преклонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это как можно яснее: я никогда этого не сделаю. Ради бога, это глупо. Это стыдно. Это опасно. Это не по-американски", - сказал Байден.

Во вторник Байден посвятил значительную часть своей речи вопросу помощи Украине, критикуя Трампа за высказывание, которое, по его словам, подрывает давние ценности США.

"Когда Америка дает слово, это что-то значит. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО - это священное обязательство", - сказал Байден.

Что еще сказал Байден

По словам действующего президента, Трамп смотрит на обязательства защищать союзников как на бремя.

Он сказал, что Трамп рассматривал оборонный альянс как "рэкет" и не понимал его роли в защите свободы и безопасности.

"Для Трампа принципы никогда не имеют значения. Все транзакционно", - сказал Байден.

Он сказал, что противники США были рады, когда услышали комментарии Трампа.

Скандальное заявление Трампа

Напомним, во время политического митинга 10 февраля в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами со стороны некоторых стран НАТО, и рассказал в прошлом разговоре с главой "большой страны" о нападении России на такие страны.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я поощрял бы их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп неназванному лидеру.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасающими и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

Детальнее об угрозах Трампа, реакции союзников, причинах такой риторики и об рисках для нашей страны, - в материале РБК-Украина.