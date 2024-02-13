Нарвался на критику. Как заявления Трампа побуждают Европу пересмотреть лидерство США в НАТО

За девять месяцев до выборов в США главный фаворит от Республиканской партии Дональд Трамп снова повышает ставки. На этот раз давлением на НАТО и заявлением о возможном поощрении агрессии Российской Федерации в Европе.

Подробнее об угрозах Трампа, реакции союзников, причинах такой риторики и о рисках для нашей страны, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации The New York Times, CNN, Handelsblatt, заявления Дональда Трампа, западных лидеров, комментарии политолога Владимира Фесенко.

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Провокация Трампа и что она означает

На митинге в Конвее (Южная Каролина) 10 февраля Трамп заявил, что "был намерен поощрять" Россию, делать "все, что ей вздумается". То есть атаковать любого члена НАТО, который не "платит по счетам". Речь о том, что согласно уставу Альянса, его участники должны тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП. В предыдущие годы лишь немногие выполняли данный критерий, и еще в бытность президентом США Дональд Трамп критиковал их за это.

В субботу он рассказал, как убеждал западных лидеров повысить военные расходы. По его словам, НАТО якобы "было банкротом", пока не Трамп не стал президентом США.

"Я сказал: "Все будут платить". Они сказали: "Ну, если мы не платим, вы все равно будете нас защищать?" Я сказал: "Точно нет". Они не могли поверить в это", - описал он одну из встреч с лидерами стран НАТО.

Якобы президент "одной большой страны" спросил его, будут ли США защищать союзников от вторжения России, если те не заплатят.

"Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле, я поощрял бы их (Россию, - ред.) делать все, что им вздумается. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам", - заявил Трамп.

Фото: Дональд Трамп рассказал сторонникам об угрозах якобы поощрять нападение России на союзников в Европе (Getty Images)

Отметим, в основе Организации Североатлантического договора лежит гарантия коллективной обороны, закрепленная в ст. 5. Согласно этой статье, нападение на одну страну-участницу является нападением на все страны НАТО. Субботние комментарии Трампа стали прямым указанием на то, что в случае переизбрания он не намерен защищать партнеров от возможного нападения РФ.

Как пишет CNN, Трамп в течение многих лет неточно описывал систему финансирования НАТО. Конечно, цель тратить на оборону не менее 2% ВВП есть, но эта цифра - лишь ориентир, а не обязательство "платить по счетам". К тому же, страны-участницы не отказываются делать взносы в общий бюджет НАТО для управления организацией.

Так что же все-таки он имел в виду? Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что заявления Трампа не стоит воспринимать буквально, он точно не будет стимулировать нападение России на европейские страны.

"Это неудачный и очень некорректный по форме и по сути намек на то, что, мол, если вы не хотите тратить деньги на оборону, то в случае нападения на вас это будут ваши проблемы. Скорее всего именно это он имел в виду, поскольку такое мнение неоднократно высказывал, когда был президентом. Я убежден, что не идет речи о поощрении нападать. Неудачное высказывание, это точно, и таких у него можно найти много", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

В принципе, когда идет обсуждение слов Трампа, нужно держать в уме, что риторика - это одно, а практические действия - несколько другое. Особенно, что касается предвыборной риторики, которая всегда более резкая, категоричная, непосредственно работает на избирателя. Однако с избранием приходится действовать осторожнее и более взвешенно, и такое у Трампа уже было.

"До избрания он говорил о "российском Крыме". Когда стал президентом, мы увидели, что он не признал Крым российским. Думаю, советники ему быстро объяснили, почему так нельзя делать. Он говорил, что хочет найти взаимопонимание с Владимиром Путиным, пытался сделать это, но в конце концов вышло иначе. Сейчас известным стало выражение о завершении войны в Украине за 24 часа. Все понимают, что это невозможно. Даже если он захочет прекратить огонь, что само по себе не просто и невозможно реализовать за 24 часа. А если он будет готов на мир на российских условиях, то не согласится Украина и многие из наших европейских партнеров", - привел примеры Фесенко.

Как реагируют на слова Трампа и чего боится Европа

Как и ожидалось, провокация Трампа нарвалась на критику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал такие разговоры подрывающими общую безопасность, представитель Белого дома Эндрю Бейтс - угрозой экономике США и глобальной стабильности в целом.

"Обещание НАТО, что нападение на одного - это нападение на всех, обеспечивает безопасность американских семей. Настолько все просто. Любой человек, который ставит под сомнение эту клятву, представляет угрозу для нашей безопасности", - заявил накануне президент Джо Байден.

До этого он предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит международные отношения и "поощрит врагов Америки". Поведение вероятного будущего оппонента он назвал предсказуемым как для человека, который "обещает править как диктатор в первый день по возвращению в Овальный кабинет".

Фото: Джо Байден, часть республиканцев и европейские лидеры раскритиковали слова Трампа (Getty Images)

Раскритиковала Трампа и часть республиканского лагеря. Бывший кандидат в президенты Крис Мерфи заявил, что именно из-за таких заявлений тот не должен вернуться в Белый дом. А экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая остается единственным конкурентом Трампа в Республиканской партии, заявила, что "встать на сторону России - это последнее, что мы хотим сделать". Сенатор Линдси Грэм не согласен с риторикой в отношении НАТО, а сенатор Том Тиллис считает, что помощники до сих пор не разъяснили ему обязательства США как члена оборонного Альянса.

Вице-председатель комитета Сената по разведке, республиканец Марко Рубио, который был соавтором закона, блокирующего выход США из НАТО без одобрения Конгресса, сказал, что в Южной Каролине Трамп рассказал "анекдот" времен своего президентства.

"Он не говорит как традиционный политик, мы это проходили. Люди уже должны были это понять, - отметил он и добавил, что почти каждый президент США был недоволен расходами союзников на оборону. - Трамп просто первый, кто выразился в таких терминах".

Остро реагируют в Европе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что НАТО не может зависеть от настроения президента США. Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна назвал заявление Трампа пересечением красных линий. В то же время польский премьер Дональд Туск видит рациональное зерно в части того, что если Европа не будет укреплять свою безопасность, то рано или поздно это закончится катастрофой. В похожем ключе выразился глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности по ст. 5 служат только интересам Путина. Они не приносят больше безопасности и мира. Напротив, они еще раз подчеркивают необходимость того, чтобы ЕС срочно развивал свою стратегическую автономию и инвестировал в оборону", - написал он в микроблоге в соцсети X.

В любом случае вовсе необязательно, что в случае избрания президентом Трамп будет поступать так, как говорит. Однако нужно брать во внимание, что если у него в голове есть такие мысли, то, к сожалению, будут возникать определенные риски, в том числе для Европы.

"Чего боятся европейские страны? Того, что при нем США станут ненадежным партнером, что не будет солидарности западного мира. Некоторые противоречия есть и сейчас, иногда даже стратегические, но тем не менее на Западе есть единство в противостоянии российской агрессии и помощи Украине. Опыт президентства Трампа показал, что он не всегда может действовать в традиционный для Европы способ, например, когда США играют первую скрипку в НАТО", - отметил Владимир Фесенко в беседе с изданием.

С другой стороны, политика США при Трампе в первую очередь будет зависеть от того, кто займет ключевые должности в его команде. Кто станет госсекретарем, министром обороны, помощником по национальной безопасности и так далее.

"Конечно, Трамп сможет подавать идеи, за ним последнее слово, но в вопросах, в которых он менее компетентен, а это в первую очередь международная политика, он будет прислушиваться к советам более квалифицированных людей. Будут ли это представители старой классической республиканской школы, ориентированные на силовое сдерживание России? Или люди с популистскими наклонностями? Не дай бог, если там появятся такие как Такер Карлсон (бывший телеведущий, который на прошлой неделе взял интервью у Путина, - ред.). Это точно только усугубит хаос", - добавил политолог.

Возможные риски для НАТО и Украины

Накануне бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что угрозы фаворита Республиканской партии в отношении НАТО следует воспринимать серьезно.

"Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО - думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире", - заявил он.

Фото: бывшие члены команды Трампа призывают серьезно относиться к его угрозам в адрес НАТО (Getty Images)

По мнению Фесенко, Трамп не обязательно хочет реально вывести США из НАТО. Это больше ударит по международным интересам и создаст кучу проблем для самой Америки, если во многих местах в мире возникнет нестабильность.

"Главные риски, связанные с Трампом, - не конкретные. Есть потенциальный риск по НАТО. Не факт, что при нем США будут стремиться покинуть Альянс, но он может ослабить роль Америки или препятствовать согласованию совместных решений. В целом же несистемность, непоследовательность Трампа и его метания из крайности в крайность могут негативно влиять на развитие событий", - отметил он.

На митинге в Южной Каролине, ко всему прочему, Трамп осудил выделение миллиардов долларов финансовой помощи, очевидно намекая на Украину. По его словам, средства должны поступать в виде кредитов. Как пишет The New York Times, заявление прозвучало после того, как республиканцы в конгрессе выступили против увеличения помощи Украине. Издание также обратило внимание на слова Путина в интервью Такеру Карлсону, который призвал Вашингтон заключить сделку путем уступки Москве захваченных территорий. На Западе это восприняли в том числе как призыв к республиканцам блокировать помощь Украине, отмечает NYT.

Рассуждая об угрозах для Украины, Фесенко подчеркивает, что Трампу удалось создать большие риски задолго до выборов.

"Ситуация в Конгрессе США является следствием позиции Трампа, который категорически отрицает компромиссы с Джо Байденом. Уже сейчас это создало нам большие проблемы. С очень высокой вероятностью, если он станет президентом, бюджетной поддержки Украины не будет. Могут сохранить военную, но частично будут давать оружие в кредит, потому что позиция популистов - деньги должны работать на свою страну. И, безусловно, большой риск того, при Трампе особенно в начале нас начнут склонять к договоренностям с Россией", - говорит политолог.

Что касается угроз для Украины на пути в НАТО, то говорить об этом не стоит. Во-первых, предметная евроатлантическая интеграция фактически блокируется нынешней администрацией США. Во-вторых, на самом деле тема Альянса волнует Трампа гораздо меньше других вопросов. О вступлении во время войны речи не идет, но администрация Байдена не спешит даже приглашать Украину, подчеркивает Фесенко.

Выход один - готовиться к возможному избранию Трампа и выстраивать коммуникацию с его командой. И украинская сторона этим уже занимается. Например, на днях Киев посетила делегация с главой комитета разведки Конгресса, республиканцем Майком Тернером. А в недавнем интервью для CNN начальник ГУР Кирилл Буданов назвал Трампа "опытным человеком, который много раз падал и поднимался". По его словам, говорить о том, что тот является сторонником РФ - "полная чушь".

"Пассаж о нем был немного в комплементарной форме. Все знают, что Трамп не любит критику. Да, это элемент заигрывания, но это не означает, что мы будем его поддерживать. Императив украинской политики - двухпартийная поддержка. Мы не поддерживаем ни республиканцев, ни демократов, особенно когда выборы, - мы работаем с обеими партиями", - добавил Фесенко.

Помощь Украине. Почему в НАТО готовят запасной сценарий и как это связано с Трампом

Задолго до выборов Трамп пытается взять под контроль американскую политику и украинскую повестку. Достаточно посмотреть, как одна его просьба не принимать закон об усилении контроля за миграцией в обмен на помощь Украине заблокировала документ, над которым республиканцы и демократы бились долгие месяцы.

И эта проблема вынуждает западных союзников пересмотреть подход к военным поставкам. Как пишет Handelsblatt, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генсек НАТО Йенс Столтенберг разработали концепцию, согласно которой формат "Рамштайн" могут передать под эгиду Альянса. Ее поддерживают страны Восточной Европы, Великобритания и Франция. Германия настроена скептично из-за опасений, что это подтвердит нарратив Кремля о том, что НАТО якобы ведет войну против России.

Формально отказываться от "Рамштайна" не будут, но независимая до сих пор от блока структура может быть передана под контроль Альянса. И если это случится, США потеряют статус лидера группы, а у формата появится коллективный председатель в лице НАТО, пишет Handelsblatt. Официально новость пока не комментировали. Но не исключено, что завтрашняя встреча может пролить на нее свет.

Политолог Владимир Фесенко в целом позитивно оценивает пересмотр механизма помощи. По его словам, это может стать подстраховкой для Украины и неким предохранителем на случай, если Трамп станет президентом США.

"Сейчас "Рамштайн" - это в большей степени об американском лидерстве. Чтобы не зависеть от Америки организационно, чтобы помощь Украине была, даже если США вдруг выйдут из НАТО, нужно предусмотреть другую логистику. Это правильно, европейским партнерам тоже нужно готовиться и отрабатывать разные запасные сценарии помощи Украине", - отметил он.

По его мнению, возможные последствия победы Трампа, будут обсуждать в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля.

"Возможно, договорятся, что нужно ускорить создание европейской системы безопасности. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала Трампа "будильником". Европе нужно просыпаться и думать о том, как защищаться самой. В этом плане Трамп свою положительную роль уже сыграл", - подытожил Фесенко.

О планах пересмотреть лидерство США в НАТО и вопросах Украины говорят заявления представителей "Веймарского треугольника" - Франции, Германии и Польши. Накануне польский премьер Дональд Туск отметил, что именно эти страны должны сыграть решающую роль в поддержке Украины и показать Путину, что Европа от нее не устала.