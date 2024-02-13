Рівнозначно поклону Путіну: Байден про скандальну заяву Трампа щодо НАТО

За словами Байдена, такі коментарі рівнозначні поклону російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ці зауваження є одними з найбільш різких на сьогоднішній день критики його ймовірного суперника у зовнішній політиці", - пише видання.

CNN також пише, що для Байдена, який більшу частину своєї кар'єри займався питаннями трансатлантичної безпеки, ця заява Трампа була особливо образливою.

За словами людини, знайомої із ситуацією, коли президент почув про ці висловлювання пізніше, він був приголомшений. Пізніше в рамках своєї передвиборчої кампанії він виступив із заявою, в якій засудив ці настрої.

Байден і далі критикує Трампа

Але критика з боку Білого дому пішла ще далі. У своїй промові, в якій ім'я Трампа згадувалося щонайменше шість разів, Байден прагнув рішуче спростувати питання щодо прихильності США до своїх союзників.

"Жоден інший президент у нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це якомога ясніше: я ніколи цього не зроблю. Заради бога, це нерозумно. Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - сказав Байден.

У вівторок Байден присвятив значну частину своєї промови питанню допомоги Україні, критикуючи Трампа за висловлювання, яке, за його словами, підриває давні цінності США.

"Коли Америка дає слово, це щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО - це священне зобов'язання", - сказав Байден.

Що ще сказав Байден

За словами чинного президента, Трамп дивиться на зобов'язання захищати союзників як на тягар.

Він сказав, що Трамп розглядав оборонний альянс як "рекет" і не розумів його ролі в захисті свободи та безпеки.

"Для Трампа принципи ніколи не мають значення. Усе транзакційно", - сказав Байден.

Він сказав, що противники США були раді, коли почули коментарі Трампа.

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, під час політичного мітингу 10 лютого в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами з боку деяких країн НАТО, і розповів минулій розмові з главою "великої країни" про напад Росії на такі країни.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп неназваному лідеру.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.

Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Детальніше про погрози Трампа, реакцію союзників, причини такої риторики та про ризики для нашої країни, - у матеріалі РБК-Україна.