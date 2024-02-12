Байден о скандальном заявлении Трампа: полезный приспешник Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

"Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы видите, Путин и его полезные приспешники смотрят на более значительные призы", - написал он.

Скандальное заявление Трампа

Ранее Дональд Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО подстрекать Россию к нападению на них, если они не будут вносить взносы в Альянс.

Это заявление уже вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

После этого власти Польши также отреагировали на заявление Дональда Трампа о том, что в должности президента он не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от вероятного нападения.

При этом глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что угрозы Трампа подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию.

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