В Ровно внезапно исчез свет во многих районах города: что произошло

В Ровно утром 31 декабря во многих районах внезапно исчез свет. Причина - сильные морозы, из-за которых энергосистема не выдержала нагрузки и вышла из строя.

Отмечается, что утром 31 декабря в большинстве районов города внезапно исчез свет. Без электроснабжения остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, улиц Защитников Мариуполя и Киевской. По данным Ровнооблэнерго, электроснабжение большинства абонентов восстановлено, а энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет всем, кто остался без электричества. Причиной обесточивания могла стать погода: сейчас в Ровно зафиксировано до -5 градусов, сильный снегопад и метель. При этом мороз ощущается, как -15 градусов, люди массово используют обогреватели и котлы отопления; из-за нагрузки энергосистема не выдержала и произошло аварийное обесточивание.