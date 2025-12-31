ua en ru
В Ровно внезапно исчез свет во многих районах города: что произошло

Украина, Ровно, Среда 31 декабря 2025 09:55
Иллюстративное фото: внезапные отключения света накрыли Ровно (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Ровно утром 31 декабря во многих районах внезапно исчез свет. Причина - сильные морозы, из-за которых энергосистема не выдержала нагрузки и вышла из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Ровно".

Отмечается, что утром 31 декабря в большинстве районов города внезапно исчез свет. Без электроснабжения остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, улиц Защитников Мариуполя и Киевской.

По данным Ровнооблэнерго, электроснабжение большинства абонентов восстановлено, а энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет всем, кто остался без электричества.

Причиной обесточивания могла стать погода: сейчас в Ровно зафиксировано до -5 градусов, сильный снегопад и метель. При этом мороз ощущается, как -15 градусов, люди массово используют обогреватели и котлы отопления; из-за нагрузки энергосистема не выдержала и произошло аварийное обесточивание.

Отметим, что в среду, 31 декабря, несмотря на предновогодний день в большинстве областей Украины все равно будут действовать графики отключения света. Ограничения будут действовать и для бытовых потребителей, и для промышленности.

Ранее в Госэнергонадзоре подтвердили, что в новогоднюю ночь несмотря на праздник скорее всего будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается уязвимой, с учетом возможности новых терактов РФ делать выводы сложно.

Добавим, что 30 декабря правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения электроэнергией, в результате которой компании "Укрэнерго" был нанесен ущерб на более 168 млн гривен. "Налево" ушло более 82 тысяч МВт-ч электричества, что равноценно потреблению города средних размеров.

