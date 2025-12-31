У Рівному раптово зникло світло у багатьох районах міста: що сталося
У Рівному вранці 31 грудня у багатьох районах раптово зникло світло. Причина - сильні морози, через які енергосистема не витримала навантаження та вийшла з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Рівне".
Зазначається, що вранці 31 грудня в більшості районів міста раптово зникло світло. Без електропостачання залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, вулиць Захисників Маріуполя та Київської.
За даними Рівнеобленерго, електропостачання більшості абонентів відновлено, а енергетики працюють над тим, щоб повернути світло усім, хто залишився без електрики.
Причиною знеструмлення могла стати погода: наразі в Рівному зафіксовано до -5 градусів, сильний снігопад та хуртовина. При цьому мороз відчувається, як -15 градусів, люди масово використовують обігрівачі та котли опалення; через навантаження енергосистема не витримала та сталося аварійне знеструмлення.
Зазначимо, що у середу, 31 грудня, попри передноворічний день у більшості областей України все одно діятимуть графіки відключення світла. Обмеження діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості.
Раніше в Держенергонагляді підтвердили, що у новорічну ніч попри свято найімовірніше діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається вразливою, з урахуванням можливості нових терактів РФ робити висновки складно.
Додамо, що 30 грудня правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої компанії "Укренерго" було завдано збитків на понад 168 млн гривень. "Наліво" пішло понад 82 тисячі МВт·год електрики, що рівноцінно споживанню міста середніх розмірів.