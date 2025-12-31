У Рівному раптово зникло світло у багатьох районах міста: що сталося

У Рівному вранці 31 грудня у багатьох районах раптово зникло світло. Причина - сильні морози, через які енергосистема не витримала навантаження та вийшла з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Рівне".

Зазначається, що вранці 31 грудня в більшості районів міста раптово зникло світло. Без електропостачання залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, вулиць Захисників Маріуполя та Київської. За даними Рівнеобленерго, електропостачання більшості абонентів відновлено, а енергетики працюють над тим, щоб повернути світло усім, хто залишився без електрики. Причиною знеструмлення могла стати погода: наразі в Рівному зафіксовано до -5 градусів, сильний снігопад та хуртовина. При цьому мороз відчувається, як -15 градусів, люди масово використовують обігрівачі та котли опалення; через навантаження енергосистема не витримала та сталося аварійне знеструмлення.