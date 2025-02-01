Взрыв в Ровенском ТЦК: есть погибший и раненые

В результате взрыва в здании Ровенского ТЦК погиб один человек и еще несколько ранены. На данный момент причина взрыва не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

В полиции подтвердили, что взрыв произошел в 16:15 в помещении Ровенского ТЦК.

"Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. Более подробную информацию обещают сообщить позже.



Фото: полиция на месте взрыва в Ровенском ТЦК (t.me/UA_National_Police)

В заявлении Ровенского ТЦК говорится, что взрыв произошел около 16:00.

"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности", - добавили в ТЦК.