Взрыв в Ровенском ТЦК: есть погибший и раненые
В результате взрыва в здании Ровенского ТЦК погиб один человек и еще несколько ранены. На данный момент причина взрыва не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.
В полиции подтвердили, что взрыв произошел в 16:15 в помещении Ровенского ТЦК.
"Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.
На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. Более подробную информацию обещают сообщить позже.
Фото: полиция на месте взрыва в Ровенском ТЦК (t.me/UA_National_Police)
В заявлении Ровенского ТЦК говорится, что взрыв произошел около 16:00.
"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности", - добавили в ТЦК.
Отметим, до этого РБК-Украина сообщало о взрыве в Ровенском ТЦК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным местных СМИ, взрывом повыбивало окна.
Напомним, сегодня было еще одно чрезвычайное происшествие. На одной из АЗС в Пирятине Полтавской области неизвестный в балаклаве и пиксельных брюках застрелил военнослужащего ТЦК. Который сопровождал мобилизованных в учебный центр в Житомирской области.
Нападавший скрылся вместе с одним из военнообязанных. Перед выстрелом в упор он требовал от представителя ТЦК отдать оружие. В области объявляли план перехват, спустя несколько часов злоумышленника задержали.
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