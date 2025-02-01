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Взрыв в Ровенском ТЦК: есть погибший и раненые

Ровно, Суббота 01 февраля 2025 17:45
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Взрыв в Ровенском ТЦК: есть погибший и раненые Фото: кинолог с собакой на месте взрыва в Ровенском ТЦК (t.me/UA_National_Police)
Автор: Данила Крамаренко

В результате взрыва в здании Ровенского ТЦК погиб один человек и еще несколько ранены. На данный момент причина взрыва не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции.

В полиции подтвердили, что взрыв произошел в 16:15 в помещении Ровенского ТЦК.

"Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. Более подробную информацию обещают сообщить позже.
Взрыв в Ровенском ТЦК: есть погибший и раненые
Фото: полиция на месте взрыва в Ровенском ТЦК (t.me/UA_National_Police)

В заявлении Ровенского ТЦК говорится, что взрыв произошел около 16:00.

"Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности", - добавили в ТЦК.

Отметим, до этого РБК-Украина сообщало о взрыве в Ровенском ТЦК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным местных СМИ, взрывом повыбивало окна.

Напомним, сегодня было еще одно чрезвычайное происшествие. На одной из АЗС в Пирятине Полтавской области неизвестный в балаклаве и пиксельных брюках застрелил военнослужащего ТЦК. Который сопровождал мобилизованных в учебный центр в Житомирской области.

Нападавший скрылся вместе с одним из военнообязанных. Перед выстрелом в упор он требовал от представителя ТЦК отдать оружие. В области объявляли план перехват, спустя несколько часов злоумышленника задержали.

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Ровно ТЦК Взрыв
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