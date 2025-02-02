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В Павлограде возле здания ТЦК прогремел взрыв: есть пострадавший

Воскресенье 02 февраля 2025 19:56
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В Павлограде возле здания ТЦК прогремел взрыв: есть пострадавший Фото: сейчас правоохранители проводят следственные действия (facebook.com/policebukovyna)
Автор: Эдуард Ткач

Возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. Ранения получил один человек, полиция уже на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Днепропетровской области.

"Полиция работает на месте взрыва возле здания РТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", - говорится в сообщении.

В заметке указано, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40, после чего на место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Сейчас полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали будут опубликованы позже.

Взрыв в ТЦК

Напомним, вчера в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

На месте события работали следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы. Что стало причиной взрыва, пока что неизвестно. Более подробную информацию в Нацполиции пообещали сообщить позже.

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Павлоград Днепропетровская область ТЦК Взрыв Война в Украине
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