Ровно месяц до Судного дня: как ученые рассчитали предел человечества

"Исключительный характер человечества" и уравнение перенаселения

Авторы статьи - австро-американский профессор и специалист по кибернетике Гайнц фон Ферстер вместе со студентами Патрисией Мора и Лоуренсом Амиотом - доказывали, что человеческие популяции развиваются иначе, чем другие живые организмы.

Ученые были убеждены: благодаря способности коммуникировать и создавать коалиции для решения проблем роста плотности населения открывает больше возможностей для сотрудничества.

Как результат - численность может увеличиваться не просто по экспоненте, а со стремительным ускорением.

Использовав 24 исторические оценки мирового населения за предыдущие 2 000 лет, исследователи рассчитали, что в 2026 году показатели достигнут критического предела.

Они призвали человечество заранее позаботиться о снижении глобальной рождаемости вдвое во избежание катастрофы.

Читайте больше: Не квинтиллион лет, а миллиард: Солнечная система исчезнет быстрее, чем предполагалось

Культурный резонанс, судебные прецеденты и излом в 1993 году

Публикация мгновенно вызвала жаркие дискуссии. Когда демографы и математики в переписке с редакцией Science называли работу "абсурдной", авторы уверенно защищали свои расчеты.

В течение 1960-1980-х годов уравнение фон Ферстера массово цитировали в учебниках по генетике, экологии и демографии.

Кроме академических кругов, формула попала и в другие сферы общественной жизни:

Канадский парламент: в 1963 году представители химической промышленности цитировали ее как доказательство необходимости использования пестицидов для обеспечения питания будущего "взрыва" населения.

Верховный суд США: в 1971 году во время слушаний дела "Роу против Вейда" по поводу абортов уравнения приводили в качестве аргумента отсутствия у государства убедительных причин способствовать дальнейшему росту численности граждан.

Прогноз оставался удивительно точным вплоть до 1993 года, когда реальная численность населения впервые начала существенно отставать от расчетов.

Причина оказалась простой: общество реализовало именно ту меру, которую рекомендовали авторы статьи для спасения - уменьшило рождаемость.

Сегодня же глобальный уровень рождаемости составляет чуть менее половины показателя 1960 года.

Не пропустите: Планета на грани катастрофы: 7 из 9 защитных систем Земли уже сломаны

Искусство фокусника в научной иллюзии

Ошибочность конечного прогноза не умаляет значение этой публикации для истории науки. Исследователи отмечают, что фон Ферстер, в молодости занимавшийся сценической магией, применил в статье структуру классического трюка: подготовка, неожиданный поворот и возвращающее все в норму финальное раскрытие.

Статья привлекла внимание всего мира благодаря абсурдному заголовку и провокационному тезису о "смерти от тесноты", однако удержать это внимание помогли "строгая научная методология и математические аргументы".

По мнению демографов, случай стал примерным примером того, как с помощью сценического искусства и разумной провокации можно заставить планету задуматься о реальных глобальных вызовах задолго до наступления кризиса.