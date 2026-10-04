Не квинтиллион лет, а миллиард: Солнечная система исчезнет быстрее, чем предполагалось

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Astrophysical Journal Letters .

Долгое время в научном сообществе царило мнение, что отдаленные планеты, такие как Уран и Нептун, будут сохранять свою стабильность настолько долго, что переживут большинство объектов во Вселенной.

Однако новое моделирование показало, что предварительные расчеты не учитывали характер потери массы нашей звезды.

Неравномерные толчки и разрушение орбит

Раньше предполагалось, что Солнце будет терять массу плавно и постепенно. Однако астрофизики выяснили, что в конце своего эволюционного пути звезда извергает вещество хаотическими мощными толчками.

Какие последствия?

Хаотические сбросы массы будут создавать динамические толчки ("кики"), дестабилизирующие орбиты Юпитера, Сатурна и других планет.

В 40 процентах компьютерных симуляций хаос и разбрасывание планет начинались еще на этапе красного гиганта - до окончательного превращения Солнца в белого карлика.

Общий рассчитанный срок стабильности системы после угасания Солнца сократился с квинтиллиона (миллиарда миллиардов) до 1 миллиарда лет.

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Ньютон был прав?

Интересно, что новые данные фактически возвращают астрономию к идеям Исаака Ньютона, еще столетия назад предполагавшего, что гравитационная система между Солнцем и планетами со временем неизбежно распадется.

Авторы исследования подчеркивают, что причиной грядущего распада станет не случайное столкновение с другой звездой или медленное нарастание математического хаоса, а именно умирающее Солнце, которое во время своей "агонии" расшатывает и буквально "разбрызгает" созданную им планетарную систему.

Для человечества эти изменения не будут иметь практического значения, ведь задолго до этапа белого карлика Солнце расширится до размеров красного гиганта, сделает Землю непригодной для жизни и, вероятно, полностью ее поглотит.