Рівно місяць до Судного дня: як вчені розрахували межу людства

"Винятковий характер людства" та рівняння перенаселення

Автори статті - австро-американський професор і фахівець із кібернетики Гайнц фон Ферстер разом зі студентами Патрісією Мора та Лоуренсом Аміотом - доводили, що людські популяції розвиваються інакше, ніж інші живі організми.

Вчені були переконані: завдяки здатності комунікувати та створювати "коаліції" для вирішення проблем зростання щільності населення відкриває більше можливостей для співпраці.

Як результат - чисельність може збільшуватися не просто за експонентою, а зі стрімким прискоренням.

Використавши 24 історичні оцінки світового населення за попередні 2 000 років, дослідники розрахували, що у 2026 році показники досягнуть критичної межі.

Вони закликали людство заздалегідь подбати про зниження глобальної народжуваності вдвічі, щоб уникнути катастрофи.

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Культурний резонанс, судові прецеденти та злам у 1993 році

Публікація миттєво викликала палкі дискусії. Коли демографи та математики у листуванні з редакцією Science називали роботу "абсурдною", автори впевнено захищали свої розрахунки.

Упродовж 1960-1980-х років рівняння фон Ферстера масово цитували в підручниках із генетики, екології та демографії.

Окрім академічних кіл, формула потрапила і в інші сфери суспільного життя:

Канадський парламент: у 1963 році представники хімічної промисловості цитували її як доказ необхідності використання пестицидів для забезпечення харчуванням майбутнього "вибуху" населення.

Верховний суд США: у 1971 році під час слухань справи "Роу проти Вейда" щодо абортів рівняння наводили як аргумент відсутності у держави переконливих причин сприяти подальшому зростанню чисельності громадян.

Прогноз залишався напрочуд точним аж до 1993 року, коли реальна чисельність населення вперше почала суттєво відставати від розрахунків.

Причина виявилася простою: суспільство реалізувало саме той захід, який рекомендували автори статті для порятунку - зменшило народжуваність.

Сьогодні ж глобальний рівень народжуваності становить трохи менше половини від показника 1960 року.

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Мистецтво фокусника у науковій ілюзії

Помилковість кінцевого прогнозу не применшує значення цієї публікації для історії науки. Дослідники зазначають, що фон Ферстер, який у молодості займався сценічною магією, застосував у статті структуру класичного трюку: підготовка, несподіваний поворот та фінальне розкриття, яке повертає все до норми.

Стаття привернула увагу всього світу завдяки абсурдному заголовку та провокаційній тезі про "смерть від тісноти", проте втримати цю увагу допомогли "сувора наукова методологія та математичні аргументи".

На думку демографів, випадок став зразковим прикладом того, як за допомогою сценічного мистецтва та розумної провокації можна змусити планету замислитися над реальними глобальними викликами задовго до настання кризи.