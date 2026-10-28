В Ровенской области враг ударил по предприятию, есть погибший
Россия атаковала реактивным "Шахедом" Сарны Ровенской области вечером 28 октября. Горело предприятие, погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Ровенской ОВА Александра Коваля в Telegram.
РФ атаковала Сарны
Гражданское предприятие на Сарненщине оказалось под атакой России.
"К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб", - говорит Коваль.
Возникший пожар спасатели локализовали. Все соответствующие службы работают на месте происшествия.
Около 19.00 Воздушные силы сообщили, что реактивный БпЛА в Ровенской области летит в направлении Сарны.
Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты 21 октября атаковали заведение торговой сети "Метро" в Ровно.
Кроме того, 20 октября торговый центр подвергся атаке на Ровенщине. По предварительной информации, три человека ранены.
Также сообщалось, что 16 октября россияне атаковали магистральную сеть. Поэтому в Ровно и области у большого количества людей исчез свет.